24. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Boris Kollár má vážnu KONKURENCIU: Miliardár Elon Musk sa stal 12-násobným otcom! Kontroverzný miliardár Elon Musk všetkých prekvapil. Stal sa otcom v poradí už dvanásteho dieťaťa.

Jeden z najbohatších ľudí planéty môže byť v niečom vážnou konkurenciou slovenskému multioteckovi Borisovi Kollárovi. Ako sa najnovšie prevalilo, 52-ročný Elon Musk sa stal opäť otcom. Jeho 38-ročná partnerka Shivon Zilis mu v tajnosti začiatkom roka na svet priviedla už tretieho potomka.

Potvrdil to sám Musk

Špekulácie o ďalšom dieťati sa vynorili počas víkendu. Neskôr ich sám Musk potvrdil pre portál Page Six.

Miliardár povedal, že nemôže byť reč o tom, že by bolo ďalšie dieťa splodené „tajne.“

„Všetci naši priatelia a rodina to vedeli. To, že sme nevydali tlačovú správu, čo by samé o sebe bolo bizarné, neznamená, že to bolo tajné,“ povedal jeden z najbohatších ľudí planéty.

Jedno z detí zomrelo

Aktuálne nie sú bližšie detaily známe. Verejnosť nepozná meno a ani pohlavie ich spoločného tretieho dieťaťa.

A čo to má spoločné s Borisom Kollárom? To, že hoci najnovší prírastok je Muskovo a Zilisino tretie spoločné dieťa, miliardách ich má dokopy už oveľa viac!

S kanadskou hudobníčkou Grimes má ďalšie tri deti a navyše s bývalou manželkou má päť detí, pričom to najstaršie, šieste, zomrelo ešte ako 10-týždenné. Dokopy sa tak Musk stal 12-násobým otcom, pričom 11 z jeho potomkov žije.

