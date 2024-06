13. jún 2024 TOS Lifestyle Randí víťazka Ruže pre nevestu so známym politikom? ZVLÁŠTNA reakcia krásnej východniarky Šok po skončení Ruže pre nevestu! Začala si víťazka tejto reality šou s politikom?

Len nedávno bola odvysielaná posledná časť reality šou Ruža pre nevestu. Ženích Radko Urbanyak si vybral východniarku Stanku Lučková. Následne však televízia dlho divákov nenaťahovala a informovala, že títo dvaja spolu netvoria pár.

„Nebolo to hlavne o tej diaľke, už som to načrtla, nechcela by som však zachádzať viac do tejto témy. Nastalo spoznávanie sa v realite a mali sme sa spoznávať na úplne inej úrovni ako na Srí Lanke. Keď sa dvaja začnú spoznávať v realite, môže sa prirodzene stať, že nejaké veci nám nie sú úplne sympatické, nevyhovujú nám a máme inú predstavu o budúcnosti, iný pohľad na veci, iné reakcie,“ uviedla Stanka v rozhovoroch pre Plus jeden deň.

Zaskočili ju?

Práve počas rozhovoroch sa k redaktorom spomínaného denníka dostala správa o tom, že Stanka má mať novú známosť. Mala si začať so známym politikom Györgyom Gyimesim. Hneď ju s tým aj konfrontovali.

„K tomu by som sa presne nechcela vyjadrovať (smiech). Ale nemyslím si, že ma s ním mohli vidieť. Akože… Neviem… K tomu by som sa nevyjadrovala, nemyslím si, že je to naozaj niečím podložené,“ za­reagovala tak trochu záhadne a neurčito pre Plus jeden deň víťazka Ruže pre nevestu.

Nič nepotvrdili

Denník svoje informácie podložil aj tým, že podľa záberov zo sociálnych sietí bola Stanka v kuchyni, akou sa prezentuje práve politik. V každom prípade, zatiaľ sú to len indície a platí, že ani kráska a ani politik doteraz nič oficiálne nepotvrdili.

Expolitik pred letom roku 2022 tvoril oficiálny pár s bývalou Miss Slovensko Magdou Šebestovou. Ich vzťah však vydržal len tri mesiace.

György Gyimesi bol vo voľbách v roku 2020 na kandidátke Matovičovho hnutia zvolený za poslanca Národnej rady SR. V roku 2023 prestúpil z OĽANO do Aliancie, s ktorou sa ale v predčasných voľbách do parlamentu nedostal.

