20. december 2019 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: Automobilová pneumatika oslavuje, patentovali ju pred 127 rokmi

Pranostika na dnes znie: "V advente, keď vietor fúka, stromy sa húkajú (nakláňať sa k sebe), bude hojnosť ovocia." Meniny oslavuje Dagmar. Polooblačno, miestami hmla. Teploty 7 až 12 stupňov Celzia.

Západ: prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 7 až 4 a najvyššie denné 9 až 12 stupňov C.

Stred: prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 6 až 1 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.

Východ: prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 6 až 2 a najvyššie denné 7 až 11 stupňov C.

Meniny má Dagmar

Ženské meno Dagmara má škandinávsky pôvod a v preklade znamená „slávny deň“. Nositeľky tohto menej zaužívaného mena oslovujeme Dáška, Dadka, Dada, Dagmarka.

Dagmary, ktoré oslavujú meniny 20. decembra, dokážu obdivuhodne manipulovať s ľuďmi okolo seba. Rady robia rozruch, nikdy nesedia v ústraní. Dagmarky sú tiež veľmi zručné. Majú aj jedinečnú schopnosť bleskovo vyriešiť problém.

Štúdium ich veľmi neoslovuje, blízke im je cestovanie a objavovanie nových krajín. Ľahko sa zamilujú. Majú rady prezentácie a firemné akcie. Uplatniť sa môžu napríklad v oblasti marketingu.

Stalo sa doma

1626 – Uhorský kráľ Ferdinand II. a sedmohradské knieža Gabriel Betlen uzavreli v Bratislave nové prímerie na základe mikulovského mieru.

1944 – Lietadlá Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) podnikli útok na Nitru, Zvolen, Brezno a Prešov.

1949 – V Nitre vzniklo profesionálne činoherné zájazdové Nitrianske krajové divadlo, predchodca Divadla Andreja Bagara (DAB).

Stalo sa vo svete

1892 – V americkom meste Syracuse patentovali automobilovú pneumatiku.

1970 – Wladyslawa Gomulku odvolali z funkcie prvého tajomníka Ústredného výboru Poľskej zjednotenej robotníckej strany.

1981 – Vtedajší poľský veľvyslanec v USA Romuald Spasowski požiadal v USA o politický azyl.

1987 – Filipínsky trajekt Doňa Paz a tanker Vector sa zrazili medzi Manilou a filipínskym ostrovom Leyete, pri následnom požiari zahynulo 4375 pasažierov a 11 členov posádky tankeru.

1989 – Americké vojská začali ozbrojenú intervenciu v Paname.

Bývalá portugalská kolónia Macao sa vrátila po 442 rokoch pod správu Číny.

2002 – Parížsky súd uznal vinným amerického miliardára Georgea Sorosa zo zneužitia dôverných informácií o akciách banky Société Générale vo vlastný prospech a odsúdil ho k zaplateniu pokuty vo výške 2,2 milióna eur.

Pápež Ján Pavol II. podpísal dva dekréty, na základe ktorých bola v roku 2003 blahorečená Matka Tereza, zakladateľka rehoľného rádu Kongregácia misionárok lásky a nositeľka Nobelovej ceny za mier (1979).

2007 – Britská kráľovná Alžbeta II. sa od tohto dňa stala najstarším panovníkom v histórii britskej monarchie.

2010 – Úradujúci bieloruský prezident Alexander Lukašenko získal vo voľbách hlavy štátu 79,67 percenta hlasov voličov.

2013 – Ruský prezident Vladimir Putin podpísal výnos o udelení milosti väznenému magnátovi Michailovi Chodorkovskému. Bývalý ruský magnát o 12.20 h miestneho času opustil územie väzenského tábora v Karélii, kde si odpykával trest odňatia slobody a odkiaľ bol prepustený na slobodu na základe prezidentskej milosti.

Skladba dňa

1948 – Narodil sa Steve Wright (rodený Stephen Carlton Wright), Leeds, UK, spevák skupiny Easybeats. Túto rockovú formáciu založila v lete roku 1964 v austrálskom Sydney pätica chlapcov z rodín anglických a holandských prisťahovalcov. V priebehu dvoch rokov sa zaradili k najúspešnejším austrálskym formáciám.

V septembri 1965 vydali prvú LP platňu Easy. V roku 1966 sa presťahovali do Anglicka, kde už v decembri 1966 boli úspešní so skladbou Friday On My Mind. V apríli 1968 bodovala v hitparáde skladba Hello, How Are You. V novembri 1969 sa skupina rozišla, do rozchodu vydali sedem albumov a kompilácií. V júni 1968 vystúpili ako hosť na Bratislavskej lýre. Zomrel 27. decembra 2015 v austrálskom Moruya vo veku 68 rokov.

