25. december 2019 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: Dnes si pripomíname prvý sviatok vianočný, teploty do 8 stupňov

Pranostika na dnes znie: "Keď dvadsiateho piateho svieti slnko len toľko, čo gazda koňa oširuje (nasadiť postroj, zapriahnuť), bude dobrá úroda zemek (zemiakov)." Oblačno a na severe prehánky. Teploty 3 až 8 stupňov C.

Západ: prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 5 až 8 stupňov C.

Stred: prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až –2 a najvyššie denné 3 až 7 stupňov C.

Východ: prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 3 až –1 a najvyššie denné 3 až 7 stupňov C.

Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne oblačno a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota –1 a najvyššia denná 2 stupne C.

Vo výške 1500 m prevažne oblačno a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota –3 a najvyššia denná –1 stupňa C.

Vo výške 2000 m prevažne oblačno a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota –5 a najvyššia denná –4 stupne Celzia.

Stalo sa doma

1000 – Uskutočnila sa v Ostrihome korunovácia vojvodu Štefana za prvého uhorského kráľa so súhlasom nemeckého cisára Ota III. a pápeža Silvestra II.

1943 – Po štvormesačnom rokovaní uzavreli v Bratislave v budove na Gajovej ulici opozičné politické skupiny na Slovensku tzv. Vianočnú dohodu o vytvorení spoločného odbojového orgánu Slovenskej národnej rady (SNR).

1963 – Radošinské naivné divadlo uviedlo v kultúrnom dome v Radošine svoju prvú hru Nemé tváre alebo Zver sa píše s veľkým Z.

1972 – Do skúšobnej prevádzky uviedli prvú československú jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach.

Stalo sa vo svete

800 -Pápež Lev III. korunoval v rímskej Bazilike sv. Petra franského kráľa Karola I. Veľkého za rímskeho cisára, čím sa formálne obnovila Rímska ríša.

1745 – Prusko a Rakúsko ukončili druhú sliezsku vojnu mierom uzavretým v Drážďanoch. Sliezsko pripadlo Prusku.

1941 – Japonci po 18 dňoch bojov dobyli Hong-kong.

1978 – Vietnamské ozbrojené sily začali inváziu do Kambodže.

1989 – Z rozhodnutia vojenského tribunálu bol zastrelený rumunský komunistický diktátor Nicolae Ceaušescu s manželkou.

1991 – Michail Gorbačov abdikoval na funkciu prezidenta ZSSR. Právomoci a funkcie, ktoré vyplývali z nástupníctva Ruska po bývalom ZSSR, prevzal Boris Jeľcin.

2003 – Pri havárii lietadla letiaceho do libanonského Bejrútu zahynulo v Benine 119 ľudí.

2008 – Japonsko a Vietnam podpísali dohodu o vytvorení vzájomnej zóny voľného obchodu.

Skladba dňa

1957 – Narodil sa Ian Burden (rodený Ian Charles Burden), Sheffield, UK, exklávesák skupiny Human League, jej členom bol v rokoch 1981 až 1987. Táto synti-popová formácia je z anglického Sheffieldu, vznikla v roku 1977. V októbri 1979 vydali debutový album Reproduction. Úspešné pre nich boli hlavne osemdesiate roky. V hitparáde mali celkom 14 piesní, dve z nich, Don't You Want Me v apríli 1982 a Human v septembri 1986 sa dostali na prvé miesto rebríčka. Vydali deväť štúdiových albumov, ten deviaty s názvom Credo vyšiel v novembri 2010. Najúspeš­nejšími boli v poradí tretí Dare, ktorý sa v októbri 1981 dostal na prvé miesto a štvrtý Hysteria z mája 1984, ktorý bol na tretej pozícii.

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta.

Foto: ilustračné

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: TASR