24. december 2019 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: Perinbaba je bez práce, na Štedrý deň s teplotami do 7 stupňov

Pranostika na dnes znie: "Štedrý večer jasný každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí." Meniny oslavujú Adam a Eva. Oblačno a na severe snehové prehánky. Teploty 2 až 7 stupňov C.

Západ: prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné 4 až 7 stupňov C.

Stred: prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.

Východ: prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné 2 až 6 stupňov C.

Meniny má Adam a Eva

Podľa starozákonnej knihy Genesis je Adam prvý človek, muž stvorený Bohom v raji, telo z hliny. Z tohto spojenia je odvodený aj pôvod krstného mena Adam z hebrejčiny, čo v preklade znamená „človek z hliny, pozemšťan“. Meno Adam patrí na Slovensku medzi populárne. Adamovia spolu s Evami oslavujú meniny na Štedrý deň, 24. decembra.

Nositelia mena Adam majú sklon k introvertnosti, iba zriedkavo sa pokúšajú vžiť do postavenia iných. Adamovia väčšmi dôverujú cieľavedomému postupu pri práci ako intuícii, sú skúmaví. Ich osobnosť by sa dala zhrnúť do jednej vety: „Ten, ktorý súdi.“

Meno Eva pochádza z hebrejčiny a vo voľnom preklade znamená „tá, ktorá dáva život“. Podľa starozákonnej knihy Genesis je to prvá žena stvorená Bohom z Adamovho rebra. Na slovenskom území je toto meno bežne zaužívané a jeho nositeľky oslovujeme väčšinou Evka, Evička.

Medzi dominantné vlastnosti Evy patria vôľa, mravnosť a aktívnosť. Evy sú aj veľmi emotívne a neraz podozrievavé. Túžia ochraňovať svojich blízkych. Majú hlboký zmysel pre priateľstvo, ale obmedzujú počet svojich priateľov a dôkladne si ich vyberajú. Evy sú veľmi odvážne, zmyselné a romantické.

Stalo sa doma

1903 – Prvý vlak prešiel po železničnej trati Trebišov – Vranov nad Topľou.

1918 – Rozhodnutím Najvyššej rady dohodových vojsk bola určená demarkačná čiara medzi Slovenskom a Maďarskom.

Stalo sa vo svete

1814 – Mierovou zmluvou z Gentu sa skončila vojna medzi Veľkou Britániou a USA, ktorá vypukla 19.6.1812.

1818 – Po prvý raz zaznela koleda Tichá noc, svätá noc v kostolíku sv. Mikuláša v Oberndorfe. Zaspieval ju mladý farár Joseph Mohr a učiteľ a organista Franz Xaver Gruber.

1865 – V americkom meste Pulaski, v štáte Tennessee, založili šiesti dôstojníci južanskej armády tajnú rasistickú teroristickú organizáciu Ku-klux klan, čím chceli vyjadriť nespokojnosť s výsledkami občianskej vojny (vojny medzi Severom a Juhom). V januári 1866 sa stal Ku-klux-klan verejnou organizáciou.

1906 – Kanaďan Reginald Fesseden uskutočnil prvý rádiový prenos hudby.

1922 – BBC odvysielala prvú rozhlasovú hru Truth about Father Christmas.

1924 – Vojaci bývalého albánskeho premiéra obsadili hlavné mesto Albánska Tiranu a zvrhli revolučnú vládu metropolitu Fana S. Noliho.

1951 – Kráľ Idris I. vyhlásil nezávislosť Líbye.

1968 – Členovia posádky Apolla 8 obleteli desaťkrát Mesiac a stali sa prvými ľuďmi, ktorí na vlastné oči videli jeho odvrátenú stranu.

1979 – Vo francúzskom stredisku vesmírnych letov v Kurou vo Francúzskej Guayane odštartovala európska raketa Ariane.

Začala sa vojenská invázia Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) do Afganistanu. Vojenská intervencia trvala do 15. februára 1989, kedy sa vojská ZSSR po neúspechoch v boji proti mudžahídom stiahli z krajiny.

1999 – Armáda Pobrežia Slonoviny zvrhla prezidenta Henriho Konana Bédiého a moc prevzal Výbor národnej spásy Roberta Gueiho.

2001 – Stovky Palestínčanov sa zhromaždili v Betleheme pred kostolom Svätej Kataríny, aby protestovali proti izraelskému zákazu voči vtedajšiemu palestínskemu predákovi Jásirovi Arafatovi zúčastniť sa na polnočnej omši.

Skladba dňa

1971 – Narodil sa Ricky Martin (vlastným menom Enrique José Martin Morales), San Juan, Portoriko, spevák, jeden z najznámejších interpretov štýlu latino-pop. Od detského veku spieval v miestnom zbore a vystupoval v školských predstaveniach, od šiestich rokov účinkoval v televíznych reklamách. Začal navštevovať hodiny spevu a stal sa členom skupiny Menudo. Sólovým spevákom bol päť rokov, potom z nej odišiel, vrátil sa domov a dokončil školu. Prvý, španielsky spievaný album pod názvom Ricky Martin vydal v roku 1991. Zahral si v muzikáli Les Miserables na Broadwayi.

V máji 1999 vydal prvý anglicky spievaný album Ricky Martin, na ktorom boli hity Livin' La Vida Loca a Spanish Eyes. Album bol veľmi úspešný, získal sedemnásobnú platinovú platňu a celosvetový predaj prevýšil sumu 17 miliónov kusov. V októbri 2005 vydal tretí anglický štúdiový album Life a v januári 2011 španielsky spievaný album Música+Alma+Sexo. Na svojom konte má desať štúdiových albumov, najnovším je A Quien Quiera Escuchar (To Those Who Want To Listen) z februára 2015. K diskografii patria aj dva live a sedem kompilačných albumov, najnovší Esencial vyšiel v júli 2018. Na svojom konte má dve ceny Grammy.

