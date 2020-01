15. január 2020 Rôzne RANNÁ ŠTVORKA: Rozum vo vrecku, od spustenia Wikipedie uplynulo 19 rokov

Pranostika na dnes znie: "Teplý január poľutuj Bože!" Meniny oslavuje Dobroslav. Jasno až polooblačno, miestami hmla. Teploty 1 až 6 stupňov Celzia.

Západ: malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty 0 až –3 a najvyššie denné 3 až 6 stupňov C.

Stred: malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty –1 až –6 a najvyššie denné 1 až 5 stupňov C.

Východ: malá oblačnosť. Najnižšie ranné teploty –1 až –5 a najvyššie denné 1 až 5 stupňov C.

Meniny má Dobroslav

Mužské meno Dobroslav má slovanský pôvod s významom „dobrý, dobrotivý“. S nositeľmi tohto mena sa na Slovensku stretávame už len výnimočne. Meno sa vyskytovalo viac v dávnejšej minulosti. Meniny majú 15. januára.

Dobroslavovia majú nepokojnú a nestálu povahu. Ich totemovým zvieraťom je antilopa, ktorá je neustále napätá, obozretná, pripravená ujsť, a to platí aj o Dobroslavoch.

Títo muži si pamätajú viac situácie než fakty. Dobroslavovia sú zvedaví, niekedy až priveľmi. Ich sebavedomie je pomerne nízke, ľahko sa u nich môže prejaviť obávaná plachosť. Disponujú však výraznou predstavivosťou, dobrým postrehom a oslňujúcim šarmom.

V podstate majú skvelé zdravie, ale mali by sa vyhýbať intelektuálnej preťaženosti a chrániť si pokožku, žalúdok a nervový systém.

Ich obľúbená farba je žltá a rastlinný totem mak.

Stalo sa doma

1620 – Predstavitelia českých, moravských, sliezskych, rakúskych a uhorských protestantských stavov uzavreli v Bratislave tzv. večné spojenectvo.

1776 – Dekrétom panovníčky Márie Terézie zriadili na Slovensku tri diecézy: banskobystrickú, spišskú a rožňavskú.

1845 – Uhorský kráľ Ferdinand V. povolil Ľudovítovi Štúrovi vydávanie slovenských politických novín a tak 1.8.1945 vyšlo prvé číslo novín písaných uzákonenou štúrovskou slovenčinou s názvom Slovenskje národňje novini (Slovenské národné noviny).

1848 – Ľudovít Štúr prehovoril na historicky významnom zasadnutí Uhorského snemu v Bratislave o jazykových právach Slovákov. Požadoval zavedenie materinského jazyka ako vyučovacieho na obecných školách a tiež ako jazyka bohoslužieb.

1927 – Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS) vstúpila do vlády tzv. panskej koalície.

1937 – Do užívania odovzdali v Bratislave Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby.

1989 – Československé poriadkové sily zasiahli proti nepovolenej demonštrácii na Václavskom námestí v Prahe pri 20. výročí smrti študenta Jana Palacha, pričom zadržali 91 osôb.

1990 – Začali sa prvé trojdňové československo-sovietske rokovania o odchode sovietskych vojenských jednotiek rozmiestených v Československej socialistickej republike (ČSSR). Československú stranu zastupoval Michael Kocáb.

2003 – Trnava a jej región vyhrali medzinárodnú súťaž o umiestnenie a výstavbu nového závodu francúzskej automobilky PSA Peugeot Citroën.

2008 – Slovenská republika (SR) začala vydávať cestovné pasy s biometrickými údajmi.

2012 – Motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil na prestížnych pretekoch Rely Dakar celkové piate miesto. Stal sa tak historicky najúspešnejším slovenským jazdcom na Rely Dakar, keď prekonal maximum Jaroslava Katriňáka z roku 2007 (9. miesto).

2013 – Súdny dvor Európskej únie vyniesol rozsudok v kauze Jozef Križan a iní proti Slovenskej inšpekcii životného prostredia, týkajúci sa skládky komunálneho odpadu v Pezinku. Súd rozhodol, že verejnosť musí mať prístup k územnému rozhodnutiu týkajúcemu sa umiestnenia prevádzky, ktorá má významný vplyv na životné prostredie.

2016 – Veronika Velez-Zuzulová triumfovala v druhom nočnom slalome Svetového pohára vo Flachau. Petra Vlhová skončila tretia a prvýkrát v histórii sa na pódiu v prestížnom seriáli ocitli dve Slovenky.

2017 – Cyklista Peter Sagan obsadil tretie miesto v pretekoch People's Choice Classic v Adelaide.

2017 – Paralympionik Miroslav Haraus triumfoval v superkombinácii Svetového pohára v Innerkremse v súťaži zrakovo znevýhodnených lyžiarov. V súťaži žien obsadila Henrieta Farkašová (navádzačka Natália Šubrtová) druhé miesto.

Stalo sa vo svete

1535 – V Anglicku nadobudol platnosť Zákon o supremácii, na základe ktorého sa kráľ Henrich VIII. stal hlavou anglikánskej cirkvi.

1582 – V Jame Zapolskom uzavreli prímerie Poľsko a Rusko, keď Rusko odstúpilo Poľsku Livónsko a Estónsko.

1759 – V Londýne otvorili Britské múzeum (British Museum).

1919 – Ignacy Jan Paderewski sa stal prvým predsedom vlády nového poľského štátu.

1922 – Vznikol Írsky slobodný štát. Najväčšiu zásluhu na tom mal Michael Collins, ktorý sa stal prvým premiérom.

1943 – Vo Washingtone dokončili výstavbu novej budovy ministerstva obrany (Pentagón), v tom čase najväčšej administratívnej budovy na svete.

1971 – Prezident Egypta Anvar Sadat a predseda Prezídia Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) Nikolaj Podgornyj otvorili asuánsku Vysokú priehradu.

1972 – Na dánsky trón nastúpila kráľovná Margaréta II.

1973 – Uskutočnila sa prvá oficiálna návšteva predstaviteľa Izraela vo Vatikáne. Pápež Pavol VI. prijal izraelskú premiérku Goldu Meirovú.

Republikán, 37. americký prezident (1969–1974) Richard Nixon nariadil zastaviť letecké bombardovanie Severného Vietnamu, delostreleckú paľbu a ďalšie kladenie mín.

1976 – Saru Jane Moore odsúdili na doživotný trest za pokus o atentát na 38. prezidenta USA (1974–1977) Geralda Forda v San Franciscu v septembri roku 1975.

1985 – Voľbou Tancreda de Almeidu Nevesa za brazílskeho prezidenta sa skončila 21 rokov trvajúca vojenská vláda v Brazílii.

1993 – Talianska polícia zatkla v Palerme po 23-ročnom pátraní najvyššieho šéfa sicílskej mafie Salvatora (Toto) Riinu. Jeho zatknutie znamenalo historický obrat v boji proti mafii.

1997 – Americký raketoplán Atlantis pristál na ruskej orbitálnej stanici Mir a spojil sa s ňou.

1998 – Riaditeľ Medzinárodného menového fondu (MMF) Michel Camdessus a vtedajší indonézsky prezident Suharto podpísali dohodu o posilnení ekonomických reforiem. Zmluva mala pomôcť dostať štvrtú najľudnatejšiu krajinu na svete z hospodárskej krí­zy.

1999 – Na juhu srbskej provincie Kosovo sa našlo približne 40 mŕtvych kosovských Albáncov, vrátane niekoľkých zmasakrovaných. Išlo o obete nasadenia srbských vojenských síl v dedine Račak.

2001 – Prevádzku v anglickom jazyku spustila internetová encyklopédia s nezávislým obsahom Wikipédia.

2004 – Výmena starých irackých bankoviek s podobizňou bývalého diktátora Sadáma Husajna, ktorá sa začala 15. októbra 2003, sa skončila.

2005 – Amerického vojaka Charlesa Granera, ktorý bol hlavným obvineným v kauze mučenia väzňov v bagdadskom väzení Abú Ghraib, vojenský súd v americkom Fort Hoode odsúdil na 10 rokov.

2007 – V Iraku popravili Barzána Ibrahíma, nevlastného brata bývalého prezidenta Saddáma Husajna a bývalého šéfa rozviedky, ako aj bývalého predsedu revolučného súdu Awáda Hamída al-Bandara.

2009 – Lietadlo so 146 pasažiermi a piatimi členmi posádky na palube sa neďaleko newyorského ostrova Manhattan zrútilo do rieky Hudson. Ľudia, ktorí boli na palube, sa však zachránili.

2010 – Svet pozoroval unikátny prírodný jav: doposiaľ najdlhšie trvajúce prstencové zatmenie Slnka v treťom tisícročí.

2019 – Pri teroristickom útoku na luxusný hotelový a kancelársky komplex v kenskom hlavnom meste Nairobi prišlo o život osem ľudí. Medzi obeťami boli aj jeden Brit a jeden Američan. K útoku sa prihlásili islamistické milície aš-Šabáb operujúce v susednom Somálsku.

Skladba dňa

1981– Narodil sa Pitbull (vlastným menom Armando Christian Pérez), Miami, Florida, USA, rapper a producent. Na scéne je od roku 2001, v auguste 2014 vydal debutový album M.I.A.M.I. Na svojom konte má jedenásť vydaných albumov, najnovší Libertad 548 vyšiel v septembri 2019, pred ním vydal v marci 2017 desiaty album Climate Change.

V americkej singlovej TOP 40 mal zatiaľ 17 piesní, dve z nich sa dostali na prvé miesto. Spolu s Jennifer Lopez a brazílskou speváčkou Claudiou Leitte nahrali pieseň We Are One (Ole Ole), ktorá bola oficiálnym songom Majstrovstiev sveta 2014 vo futbale v Brazílii.

