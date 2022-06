Zdroj: Facebook.com/HLAS - sociálna demokracia Raši: Za SPACKANÉ čerpanie eurofondov môže Remišová. Je to najneschopnejší člen vlády! Podľa slov europoslankyne Lucii Ďuriš Nicholsonovej je ministerka Veronika Remišová zodpovedná za to, že Slovensko príde o osem miliárd eur z eurofondov. Najnovšie sa k nej pridal aj Richard Raši z Hlasu-SD. 28. jún 2022 han Správy Politika

28. jún 2022 han Správy Politika Raši: Za SPACKANÉ čerpanie eurofondov môže Remišová. Je to najneschopnejší člen vlády! Podľa slov europoslankyne Lucii Ďuriš Nicholsonovej je ministerka Veronika Remišová zodpovedná za to, že Slovensko príde o osem miliárd eur z eurofondov. Najnovšie sa k nej pridal aj Richard Raši z Hlasu-SD.

Nicholsonová svojím statusom na Facebooku odštartovala tému čerpania eurofondov. Ba čo viac, poukázala na to, že Slovensku hrozí medzinárodná blamáž.

Na to nadviazal aj opozičný poslanec Richard Raši z Hlasu-SD, ktorý dnes (28.6.) zvolal tlačovú konferenciu. Raši bol od roku 2018 do 2020 podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu a je teda predchodcom Veroniky Remišovej.

Pridal sa aj Raši

Celú kauzu pozorne sledujú aj opoziční poslanci. „Dnes sa budeme venovať čerpaniu prostriedkov z eurofondov, ktoré má na starosti žena, ktorá sa do histórie pravdepodobne zapíše ako najneschopnejší člen vlády. Práve pani Remišová pri nástupe do funkcie deklarovala, že ona urýchli čerpanie eurofondov. Všetko pôjde jednoduchšie, pretože v čerpaní sme na tom zle a môže za to bývalá vláda,“ povedal Raši na úvod.

„Toto nevadí predsedovi vlády SR? To sú milióny a miliardy eur z eurofondov, ktoré sa mohli čerpať,“ pýta sa Raši a dodal: „Remišová mala byť už dávno odvolaná, to čo sa deje, je čisto jej chyba.“

Podľa poslanca je už takmer isté, že o eurofondy prídeme. „Je vysoko pravdepodobné, že budeme peniaze vracať. Buď do Bruselu, alebo iného štátu. Európske prostriedky majú patriť Slovensku a regiónom. Ak budeme eurofondy vracať, bude to jasné zlyhanie tejto vlády,“ uzavrel Raši.

Odradené samosprávy?

Samosprávy podľa europoslankyni Ďuriš Nicholsonovej vravia, že sú v „eurofondovej depresii" a prestávajú sa zaujímať o výzvy. Tie, ktoré sa odhodlajú o europeniaze zabojovať, čakajú s úspešnými projektami na finálne potvrdenie od ministerstva tak dlho, že je ohrozená realizácia projektu. Nicholsonovej slová potvrdil aj hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

„ZMOS už pomerne dlho hovorí o tom, že samosprávy sú v eurofondovej depresii. V realizácii projektov sme svedkami udeľovania korekcií, ktoré neraz končia na súdoch. Zároveň sme svedkami dlhodobého neriešenia nárastu cien stavebných materiálov za projekty, ktoré boli schválené pred dvomi rokmi a vtedy sa mohli realizovať za úplne iné ceny. Okrem toho samosprávy tiež sledujú nepredvídateľnosť v manažovaní eurofondov, pretože napríklad Integrovaný regionálny operačný program menil v priebehu minulého roka päťkrát záväzný harmonogram výziev. To všetko sprevádza končiace eurofondové obdobie v čase, kedy máme takmer 8 mld. na dočerpanie počas najbližších 18 mesiacov. Táto situácia sa môže premietnuť do ďalšej nedôvery voči eurofondom aj v ďalšom programovom období,“ uviedol pre Dnes24 Michal Kaliňák, hovorca ZMOS.

Prepadnuté električky?

Jedným z aktuálnych prípadov, kedy samosprávy takpovediac narazili na nos v čerpaní eurofondov, sú naše dve najväčšie mestá: Bratislava a Košice. Obe totiž uviazli pri dôležitej téme, akou je doprava, konkrétne električky. Mestá sa s Remišovej úradom navzájom obviňujú.

Je už isté, že hlavné mesto nestihne dokončiť a sprevádzkovať predĺženie električkovej trate v Petržalke až po Janíkov dvor do povinného termínu. Ak projekt nestihne včas dokončiť, bude to jednoznačne zlyhanie bratislavského magistrátu. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie MIRRI SR. Reaguje tak na aktuálnu situáciu, keď sú stavebné práce na novej električkovej trati naďalej utlmené.

Ministerstvo pripomína, že ide o veľký infraštruktúrny projekt, pri ktorom hlavné mesto desať rokov vie, že na stavbu je vyhradených 100 miliónov eur z eurofondov a celý projekt treba dokončiť do konca roka 2023.

„Na problém s výstavbou a vážne riziko upozorňovala vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) opakovane už viac ako rok. Osobne na to upozornila aj primátora Bratislavy Matúša Valla,“ skonštatovalo MIR­RI.

Hlavné mesto sa ku kritike aktuálne nevyjadrilo. Už v minulosti sa však ohradilo voči obavám a tvrdeniam, že má alebo môže mať problém s čerpaním eurofondov.

Chyba košického primátora?

Každý výpadok a nedokončenie projektu spôsobuje podľa ministerstva obrovské problémy, zvlášť keď ide o jeden z najväčších projektov na Slovensku, ktorý realizuje samospráva. Ak sa nestihne dokončiť, spôsobiť to môže aj problémy s čerpaním eurofondov.

Maslo na hlave má podľa MIRRI aj mesto Košice. Prepadnutie eurofondov na električky v Košiciach v hodnote takmer 30 miliónov eur je zlyhaním na úrovni primátora.

„Takéto zlyhania veľmi komplikujú čerpanie eurofondov, pretože na každý zle pripravený projekt a prepadnutie peňazí zo strany samospráv je potrebné hľadať náhradné riešenie, čo je necelé dva roky pred koncom programového obdobia mimoriadne náročné,“ uviedlo MIRRI.

Košický magistrát pripomenul, že na čele rezortu stojí Veronika Remišová, ktorá je predsedníčkou strany Za ľudí. „Dobre vie, že primátor nemôže zasahovať do žiadneho verejného obstarávania (VO) a žiadateľom o eurofondy nie je mesto Košice, ale Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). Z jej strany preto ide vyslovene o účelovú kritiku, ktorá je súčasťou predvolebnej kampane kandidáta strany Za ľudí na primátora,“ reagovalo mesto s tým, že prebiehajúce VO nemôže nijako ovplyvňovať. Po jeho ukončení bude podľa vlastných slov žiadať, aby sa celý proces VO skontroloval.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR