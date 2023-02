Zdroj: www.rtvs.sk Marta Jančkárová dostala POLICAJNÚ ochranu: Verím, že v ľuďoch je túžba po DOBRE! Redaktorka a moderátorka RTVS sa pred dvomi dňami stala terčom nechutných vyhrážok, kvôli čomu je v pohotovosti aj NAKA. 28. február 2023 han Zo Slovenska

28. február 2023 han Zo Slovenska Marta Jančkárová dostala POLICAJNÚ ochranu: Verím, že v ľuďoch je túžba po DOBRE! Redaktorka a moderátorka RTVS sa pred dvomi dňami stala terčom nechutných vyhrážok, kvôli čomu je v pohotovosti aj NAKA.

Marta Jančkárová moderuje v RTVS Sobotné dialógy a práve kvôli incidentu s výmenou diskutujúcich v tejto relácii sa na jej adresu spustili drsné nechutnosti. Anonymné osoby sa jej začali vyhrážať. A to aj fyzickou likvidáciou, znásilnením a podobnými ohavnosťami. A to len preto, že do relácie neprijala náhradu vo forme podpredsedu Smeru-SD Ľuboša Blahu.

Portál www.cas.sk priniesol s novinárkou exkluzívny rozhovor. „Kolegovia sa obávali o moju bezpečnosť a moja šéfka rovno dala vedieť príslušným zložkám. Nielenže začala vec okamžite vyšetrovať NAKA, ale dostalo sa mi aj policajnej ochrany. Vážim si to,“ odpovedala moderátorka na jednu z otázok.

Má podporu

Rovnako ju potešila aj podpora z rôznych strán, a to nemala na mysli politické subjekty. „Tá podpora od všetkých ľudí aj verejne činných osobností a inštitúcií je úžasná, som za ňu vďačná. Vďaka nej som uverila, že dobra je oveľa viac ako zla a že pravda nakoniec skutočne zvíťazí nad klamstvom,“ podotkla.

„Úprimne verím, že naša spoločnosť nie je stratená a v ľuďoch je túžba po spoločnom dobre. Situáciu vnímam ako príležitosť vymedziť sa voči stupňujúcej sa agresivite a zastaviť ju, kým je čas,“ pokračovala redaktorka.

Kto za tým je?

Touto otázkou sa zaoberajú nielen ľudia, ale rieši to aj polícia. NAKA bola v pohotovosti ešte v ten deň. Mnohí sa pýtajú, či išlo o akciu jednotlivcov alebo vyhrážky boli koordinovane.

„Skôr išlo o osoby, ktoré konali na vlastnú päsť, každý sám za seba. Pripúšťam však, že tí ľudia mohli byť inšpirovaní nejakým spoločným zdrojom. Možno si niekde na sociálnej sieti alebo inde prečítali vyjadrenie alebo názor, ktorý mi niečo dával za vinu v súvislosti s mojou prácou,“ myslí si Marta Jančkárová.

Prvý raz sa stretla s takýmto niečím. „Poslucháči a diváci vždy písali nielen pochvalne, ale aj kriticky. Čo je v poriadku, spätná väzba si zaslúži patričný rešpekt. Ale až doteraz sa mi nikdy nestalo, že by sa mne či mojej rodine zrazu viacerí vyhrážali až fyzickým ublížením, dokonca likvidáciou či znásilnením,“ povedala.

„Príjemne ma prekvapila neuveriteľná vlna solidarity a podpory, za ktorú veľmi pekne ďakujem. Ale určite budem pracovať tak ako predtým,“ uzavrela aktuálne najznámejšia novinárka na Slovensku.

Zdroj: Dnes24.sk