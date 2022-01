Zdroj: TASR/Pavol Zachar Remišová k okrúhlemu stolu s opozíciou: Návrat mafiánov a fašistov by bola katastrofa! Sadnúť si za okrúhly stôl k téme referenda o predčasných voľbách s ľuďmi, ktorí 12 rokov drancovali Slovensko, nemá význam. 14. január 2022 Politika

14. január 2022 Politika Remišová k okrúhlemu stolu s opozíciou: Návrat mafiánov a fašistov by bola katastrofa! Sadnúť si za okrúhly stôl k téme referenda o predčasných voľbách s ľuďmi, ktorí 12 rokov drancovali Slovensko, nemá význam.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Vyhlásila to šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová. Jej koaličný partner šéf Sme rodina a parlamentu Boris Kollár zvolal okrúhly stôl na utorok 18. januára.

Okrúhly stôl odmietajú

„Strana Za ľudí, naopak, urobí všetko pre to, aby táto vládna koalícia dovládla do konca a presadili sme zlepšenia pre ľudí v zdravotníctve, školstve, v boji proti korupcii. Návrat mafiánskych štruktúr a koalícia Smeru, Hlasu a fašistov, ktorá reálne hrozí, by bola pre Slovensko katastrofou,“ uviedla v stanovisku pre TASR.

Okrúhly stôl odmieta i šéf SaS Richard Sulík a predseda OĽANO Igor Matovič. Ešte cez víkend Matovič povedal, že rozprávať sa „so zástupcami mafie o tom, ako umožniť skorší návrat mafie k moci“, mu pripadá „úplne mimo misy“.

Šéf Národnej rady (NR) SR avizoval, že pozvánku za okrúhly stôl dostanú predsedovia všetkých relevantných politických strán, ktoré majú zastúpenie v parlamente.

Fico pozvanie víta

Zúčastniť sa na nej plánujú napríklad mimoparlamentné subjekty Hlas-SD i Republika. Na stretnutí sa zúčastní aj ĽSNS, potvrdil to pre TASR poslanec strany Martin Beluský.

„Ja tam, samozrejme, pôjdem, je mojou povinnosťou ísť na také rokovanie, pretože mi záleží na tom, aby v ústave bolo riešenie politických kríz,“ reagoval v piatok na tlačovej konferencii šéf Smeru-SD Robert Fico.

Dodal, že ak mu v utorok neschvália program schôdze NR SR, o referende týkajúcej sa zmluvy s USA, začínajú zbierať podpisy pod petičnú akciu. Víta záujem mimoparlamentnej SNS, ktorá je podľa Fica ochotná spolupracovať.

Kollár podľa svojich slov súhlasí, aby mali ľudia možnosť sa v referende vyjadriť, či chcú skrátiť volebné obdobie. Nenašiel však podľa svojich slov podporu koaličných partnerov.

Zdroj: TASR