Zdroj: Facebook.com/Robert Fico , TASR/Ján Krošlák Fico naložil Pellegrinimu: Je FALOŠNÝ a urobil vysnívanú kariéru vďaka "DEZOLÁTOM" Rozbroj v opozícii? Zdá sa, že na slovenskej politickej scéne to vrie už aj medzi Smerom-SD a Hlasom-SD. Svedčí o tom tvrdé vyjadrenie Roberta Fica na adresu Petra Pellegriniho. 10. január 2022 han Politika

10. január 2022 han Politika Fico naložil Pellegrinimu: Je FALOŠNÝ a urobil vysnívanú kariéru vďaka "DEZOLÁTOM" Rozbroj v opozícii? Zdá sa, že na slovenskej politickej scéne to vrie už aj medzi Smerom-SD a Hlasom-SD. Svedčí o tom tvrdé vyjadrenie Roberta Fica na adresu Petra Pellegriniho.

Ešte v nedeľu sa v diskusnej relácii TV Markíza Na telo stretol líder Hlasu Peter Pellegrini a minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Po tom, čo Pellegrini pomenoval ľudí v Smere za dezolátov, si slovo zobral Fico. Na sociálnu sieť zavesil video, v ktorom sa obul do lídra Hlasu.

Netreba zabúdať, že obidvaja politici len nedávno spolu ťahali za jeden povraz v Smere. Lenže, najnovší status Roberta Fica je veľavravný. „Peter, ľudia si zaslúžia úctu a rešpekt. A nie tvoje urážky,“ nazval Fico príspevok, do ktorého pridal takmer dvojminútové video.

Rázny Fico

Doteraz mieril Fico svoje štipľavé poznámky do radov vládnej koalície, no teraz si zobral do parády svojho bývalého kolegu a straníka. „Po neformálnom rozhovore v Markíze medzi Petrom Pellegrinim a eštebákom Budajom by som mohol skákať od nadšenia, ale žiaľ som smutný. Z politickej kuchyne Smeru totiž vyrástli takto falošní ľudia s najvyššími ambíciami,“ začal Fico.

„V Smere vieme, že Pellegriniho aj Hlas to ťahá k spolupráci s Matovičom alebo Kollárom. Ale, že bude Pellegrini lavicového voliča nazývať dezolátom, či extrémistom, toto by som veľmi ťažko odpustil,“ pokračoval niekdajší premiér.

Potom sa prihovoril priamo k svojmu „bývalému žiakovi“. „Peter, títo ľudia, ktorých nazývaš dezolátmi, urobili všetko pre teba, čo len mohli urobiť. A vďaka nim si v Smere dosiahol takú kariéru, o akej sa ti ani nesnívalo. To že majú iný názor, ťa neoprávňuje, aby si ich tak nazýval. Možno urobili pre Slovensko viac ako ty a zaslúžia si úctu a rešpekt,“ zakončil Robert Fico.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Ďalšie zaujímavosti, novinky a správy z regiónov klikajte na: Bratislava24, Trnava24, Nitra24, Trenčín24, Bystrica24, Košice24, Poprad24, Prešov24, Žiar24, Považská24, Rožňava24, Michalovce24, Žilina24.

Zdroj: Dnes24.sk