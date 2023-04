Zdroj: TASR Reťazec zaviedol ŠPECIÁLNE pokladne pre seniorov: Môžu sa tu „VYKECAŤ“ s predavačmi Akési spomalené pokladne si rýchlo získali priazeň starších obyvateľov. Nikto tu nebude nervózne šomrať, že zdržiavajú. 30. apríl 2023 Monika Hanigovská Magazín

Mnohých seniorov po celom svete trápi osamelosť. Tento problém začala riešiť v lokálnom merítku istá sieť supermarketov v Holandsku, a to vskutku netradične. Spája zamestnancov a zákazníkov prostredníctvom „debatnej pokladnice.“ Čo to znamená a ako vyzerá v praxi?

Predavač skenuje jednotlivé položky v pomalšom tempe tak, aby sa stihol popritom porozprávať so zákazníkom. Táto služba je medzi zákazníkmi veľmi žiadaná.

Pomalé nákupy sú IN

„Mnohí ľudia, najmä tí starší, sa môžu cítiť osamelo. Ako rodinný podnik a reťazec supermarketov máme v spoločnosti ústrednú úlohu. Naše obchody sú miestom stretnutí, a to znamená, že môžeme urobiť niečo v rámci boja s osamelosťou. Kletskassa (kasa s pomalým nákupom, poz.red.) je jednou z vecí, ktorá to môže zmeniť,“ povedala Colette Cloosterman-van Eerdová, majiteľka tamojšieho reťazca.

Ako pripomenul portál Up Wor Thy, v Holandsku žije 1,3 milióna ľudí starších ako 75 rokov. Takáto forma nákupov môže seniorov potešiť.

Pribudli ďalšie

Prvú kasu s pomalým nákupom otvorili v meste Vlijmen v provincii Severné Brabantsko. No po veľkej vlne pozitívnych reakcií začali takúto obsluhu na pokladni postupne začleňovať do ďalších prevádzok – dnes má supermarket Jumbo dokopy 200 takýchto miest. V niekoľkých z nich pribudol diskusný kútik, v ktorom si môžu zákazníci vychutnať šálku dobrej kávy či sa len tak porozprávať so susedmi.

Foto: ilustračné

Privítali by ste takúto službu aj na Slovensku?



áno 42.1% nie 57.9%

Zdroj: Dnes24.sk