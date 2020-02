1. február 2020 Katarína Winklerová Kultúra Vesmírny priestor plný postáv, rúk a tvárí priniesol R. Hromec do Danubiany

Robert Hromec počas pobytu v New Yorku vo svojich prácach experimentoval s rôznymi výtvarnými technikami. Výsledkom je jeho jedinečný štýl „print-painting“.

Výtvarník Robert Hromec je uznávaný nielen v našich končinách, ale aj inde v Európe a tiež za „veľkou mlákou“ – v New Yorku. Práve tam nedávno vystavoval svoje diela. A to rovno v newyorskom sídle OSN.

Výstava In Search for Love and Truth (Pátranie po láske a pravde) sa konala pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a na počesť československých migrantov manželov Vilčekovcov, z ktorých sa počas ich života v USA stali jedni z najväčších amerických filantropov.

Dotyk ruky

Jeho obrazy sú plné ľudských postáv, výrazné sú najmä ich ruky. „Som humanista, verím v to pozitívne v živote. Symboly rúk, nôh a tvárí sú pre mňa silným komunikačným prostriedkom. Ruka novorodenca znamená prvý dotyk so životom a ruka pozostalých v kontakte so zosnulým znamená dotyk posledný. Rukou sa uzatvárajú dohody, ruka môže hladkať, pomáhať, ale aj zraňovať,“ hovorí Robert Hromec.

V bratislavskej Danubiane Robert Hromec aktuálne vystavuje kolekciu desiatich veľkorozmerných obrazov na hliníkovom plechu s rozmermi jeden krát dva metre, ktoré dopĺňa osem malieb, rovnako na hliníkovom plechu, s rozmermi jeden krát jeden meter.

V štruktúre obrazov sa odráža neustále sa meniaci svet okolo nás. „Hľadám spojitosť jednotlivca s meniacim svetom. V dnešnej dobe je potrebné sa neustále prispôsobovať. A ruka je vlastne to pozitívne humanistické pojítko, viera, ktorá prekoná všetky prekážky,“ dodáva výtvarník.

Obrazy v Danubiane vznikali celý rok. Spájajú techniku maľby aj grafické techniky odtláčania či rytie. R. Hromec rád pracuje aj so štruktúrami. „Ryjem do plechu, aby som vytvoril viacdimenzionálny objekt rôznymi efektami,“ vysvetľuje výtvarník. Diela tak majú akoby ďalší „sochársky“ rozmer a ponúkajú zaujímavé optické vnemy.

Robert Hromec počas svojho pobytu v New Yorku vo svojich prácach experimentoval s rôznymi výtvarnými technikami. Výsledkom je jeho jedinečný štýl „print-painting“. Proces tvorby obrazu prináša výtvarníkovi mnohé prekvapenia. „Niečo vytvorím, potom to deštruujem, vyšúchavám, schovávam za ďalšie vrstvy a podobne,“ približuje svoj štýl tvorby R. Hromec.

Robert Hromec býva neďaleko Bratislavy, ateliér má v centre mesta. Deväťdesiate roky však strávil v New Yorku, kde zažil študentské časy a prešiel si najrôznejšími profesiami, keď si zarábal na živobytie.

Za oceánom

Tesne pred Nežnou revolúciou, v septembri roku 1989 R. Hromca na druhýkrát zobrali na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. „Na Slovensko prišiel jeden zahraničný Slovák, ktorý povedal, že vybaví študentom štipendiá. Nestalo sa tak však. V Amerike som mal tetu a možnosť bývať, postupne som si sám vybavil školu a pokračoval v štúdiu,“ spomína výtvarník.

Pomedzi to vyskúšal vtedy mladý študent rôzne zamestnania – zarábal si búracími prácami, maľovaním interiérov, upratoval či predával zmrzlinu oproti Metropolitnej o­pere.

„Bola to zaujímavá skúsenosť a naučilo ma to zmobilizovať sily a spoľahnúť sa na seba,“ hovorí R. Hromec.

Za veľký úspech považuje R. Hromec svoju knihu New Mixed-Media Paintings on Aluminum Plate, ktorá vyšla v roku 2014 v New Yorku. Ide o prvú knihu slovenského výtvarníka, ktorá vyšla v prestížnom americkom vydavateľstve. Knihu možno nájsť v americkej Kongresovej knižnici vo Washingtone a nachádza sa v knižniciach približne 50 najdôležitejších galérií a múzeí v USA a po celom svete.

Počas štúdia pracoval R. Hromec aj Metropolitnom múzeu v New Yorku, kde stretol mnoho zaujímavých ľudí. „V roku 1997 bol jeden z mojich obrazov s názvom Apollo vybraný na skupinovú výstavu práve v tomto múzeu, čo považujem tiež za úspech,“ hovorí R. Hromec.

Po štúdiu v New Yorku sa R. Hromec vrátil na Slovensko. Odvtedy vystavoval v mnohých galériách v Európe, Kanade a USA. Od mája 2015 spolupracuje s Area35 Art Gallery v Miláne.

Skrinka plná Ticha

Zaujímavým umeleckým počinom Roberta Hromca je aj exkluzívna dizajnérska skrinka s názvom Silenzio. Navrhol ju pre svetovú dizajnérsku nábytkársku spoločnosť Laura Meroni, ktorá spolupracuje s tými najlepšími umelcami.

Skrinka, ktorá vyšla v limitovanej edícií iba 21 kusov, sa stala magnetom pre zberateľov. „Tvar skrinky bol daný, ja som dotváral povrch. Vyberal som si z dýh z celého sveta,“ hovorí Hromec. Premiéru mala na najväčšom európskom veľtrhu nábytku a dizajnu v apríli 2016 v Miláne.

Skrinka podpísaná umelcom sa predáva za 14-tisíc eur. Jedným z jej majiteľov je aj istý arabský šejk.

Výstava v Danubiane

Optická ilúzia hrá dôležitú úlohu aj v najnovších obrazoch vytváraných na hliníkovom plechu. Práve tie vystavuje R. Hromec v galérii Danubiana. Pod názvom Falling Comet/Padajúca kométa si ich tam môžete pozrieť do 29. marca 2020.

