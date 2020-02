14. február 2020 Ľubomír Hudačko Kultúra Romantika, ktorou nič nepokazíte: TOP 10 zaľúbených hitov hodné obdobia Valentína

Desiatka zaľúbených hitov, ktoré sa presne hodia na obdobie Valentína. Také vám v rebríčku prináša naša redakcia. Vyberiete si svojho favorita aj vy?

Poznáte to. Zimoriavky vám nabehnú už pri prvých tónoch a valia sa na vás spomienky na osobu, s ktorou ste pri počúvaní tej piesne trávili čas.

Desiatka hitov

Možno vám vyhŕkne slza, ale to k tomu patrí. Sviatok zaľúbených oslavujú najmä páry, ale spríjemniť deň romantickými hitmi si môžete aj keď ste single.

Naša redakcia Dnes 24 vám prináša výber desiatich hitov, ktoré zaručene zapôsobia na obdive pohlavia.

Skrátka, na obdobie Valentína sa hodia ako vyšité. Možno ste doteraz niektoré z nich nepočuli a budú favoritom.

Tak schválne, ktorý romantický hit je váš najobľúbenejší?

10. miesto Rammstein & Sharleen Spiteri – Stirb nicht von mir

Možno ste to nevedeli, ale romantickú pieseň má aj metalová skupina Rammstein. V roku 2005 ju vydali na nosiči Rosenrot a ide o duet so Sharleen Spiteri.

9. miesto Chicago – Hard To Say I'm Sorry

Romantický hit ponúkla pred desaťročiami aj kapela Chicago. Ak neviete, ako sa ospravedlniť svojej polovičke, s týmto hitom máte na 50% vyhraté.

8. miesto IMT Smile & Nikol Štíbrová – Príliš osobná známosť

Čo singel, to väčšinou hit. Ivan Tásler je ozajstným majstrom romantických balád, čo dokázal aj najnovším počinom k filmu s rovnomenným názvom piesne Príliš osobná známosť.

7. miesto A Great Big World & Christina Aguilera – Say Something

Veľkú hitovku s takmer 500 miliónmi zhliadnutí na sociálnej sieti pred rokmi zabodovali aj A Great big world s Christinou Aguilerou. Veď si to vypočujte sami.

6. miesto – Glen Hansard & Marketa Irglova – Falling Slowly

Ďalší duet sa dotkne aj našich susedov z Českej republiky. Odtiaľ svoje meno zvýraznila vo svete Markéta Irglová romantickou baladou Falling Slowly. Započúvajte sa a vychutnajte si krásny song.

5. miesto – Coldplay – The Scientist

Čo by to bol za romantický rebríček bez kapely Coldplay? Ich hit The Scientist máva v rádiách stabilné miesto nielen na Valentína. Určite ho poznáte.

4. miesto Imagine Dragoons – Birds

Svoju cestičku romantikou, ale aj občas aj rockovou vypaľovačkou si ide kapela Imagine Dragoons. Takže v ich repertoári nájdete z každého niečo a my vyberáme Birds.

3. miesto David Koller – Chci zas v tobě spát

Kto by nepoznal slávnu pieseň Davida Kollera, ktorá si doslova pýta objatie dvoch zamilovaných ľudí? Toto sa dá počúvať naozaj kedykoľvek, nástup na refrén a samotný text je dokonalý.

2. miesto Elán – Ľúbim ťa

Legendárnu kapelu, ktorá oslávila na scéne 50 rokov nie je potrebné predstavovať. Elán je skrátka Elán a jeden z ich najnovších hitov vás dojme.

1. miesto Queen – Love of my life

Rebríček najromantickejších hitov u nás vyhráva legendárny Freddie Mercury a kapela Queen. Jeho podanie Lásky života funguje aj po desiatkách rokov. Zaľúbte sa aj vy, minimálne do tejto piesne, stojí to za to.

