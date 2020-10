27. október 2020 Milan Hanzel Šport Futbal ROZKOŠNÝ nápad: NEUVERÍTE, ale do hľadiska posadili 15-tisíc medvedíkov! FOTO a VIDEO

Myšlienka hodná uznania! Tak by sa dalo pomenovať to, čo zorganizovali v holandskom futbalovom klube SC Heerenveen. Na zápase nahradili divákov plyšákmi!

Keďže zúria opatrenia voči šíriacemu sa COVIDu-19 a výnimkou nie je ani Holandsko, na futbalový duel nie sú „vpustení“ diváci. Tento klub sa však vynašiel.

Dobročinná akcia

Posadiť do hľadiska 15-tisíc plyšových mackov dá zabrať. Na pohľad to síce pôsobí milo, no hráčom to nijako extra nepomôže. Tí potrebujú počuť skandovanie a pokriky. Lenže, toto, čo sa udialo v aréne Heerenveenu, bolo niečo špeciálne. Po stretnutí sa totiž konala zbierka.

Fanúšikovia SC si postupne v dražbe kúpili svojho plyšáka ako pamiatku na výnimočnú akciu. No, a výťažok z predaja bol venovaný boju proti rakovine u detí. Celkový výťažok bol viac ako 230-tisíc eur.

Domáci futbalisti potešili medvedíkov a rovnako aj svojich priaznivcov ešte aj jasným víťazstvom 4:0 nad Emmenom.

