Rusi zhodili bombu na divadlo v Mariuopole. Mali sa tam ukrývať STOVKY ľudí

S odvolaním sa na zástupcu starosta mesta Serhija Orlova to uviedla stanica BBC. Orlov povedal, že v budove sa nachádzalo 1 000 až 1 200 ľudí. Počet obetí podľa neho zatiaľ nie je známy. BBC však tieto informácie zatiaľ nedokázala overiť z nezávislých zdrojov.

Orlov tiež pre BBC uviedol, že Rusko zaútočilo na konvoj civilistov, ktorí smerovali z Mariupola do mesta Záporožie, pričom zranenia utrpeli piati civilisti vrátane dieťaťa. Z obliehaného prístavného mesta Mariupol utieklo v autách už približne 20-tisíc ľudí, uviedlo v stredu ukrajinské ministerstvo vnútra. Niekoľko stotisíc ďalších tam však naďalej zostáva bez dodávok tepla, elektriny či tečúcej vody.

Mariupol ležiaci na pobreží Azovského mora, ktorý je kľúčovým pre ďalší posun ruských síl smerom na západ Ukrajiny, čelí už vyše dvoch týždňov rozsiahlemu bombardovaniu a ostreľovaniu. Podľa odhadov ukrajinských predstaviteľov tam počas bojov zahynulo už vyše 2 500 civilistov a najmenej 200-tisíc čaká na nevyhnutnú evakuáciu.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli