8. júl 2024 Zo zahraničia Ruské rakety zasypali mestá po celej Ukrajine: V Kyjeve zasiahli DETSKÚ nemocnicu! Ruské sily podnikli raketový útok na rôzne ukrajinské mestá, hlásia obete.

Ruské sily uskutočnili v pondelok rozsiahle raketové útoky na rôzne ukrajinské mestá vrátane metropoly Kyjev. Úrady hlásili z rôznych častí krajina najmenej 20 obetí na životoch, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters.

Kyjevské úrady hlásili po útoku najmenej sedem obetí na životoch a 25 zranených.

Starosta mesta Vitalij Kličko to označil za najhorší útok na Kyjev od začiatku invázie.

Ľudia sú aj pod troskami nemocnice

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj informoval o tom, že pri útoku bola poškodená detská nemocnica a pod jej troskami sa nachádzajú ľudia. „Presný počet zranených a zabitých momentálne nie je známy,“ uviedol Zelenskyj v súvislosti s útokom na nemocnicu.

Množstvo obetí

Najmenej desať mŕtvych a 31 zranených evidujú aj meste Kryvyj Rih v Dnepropetrovskej oblasti, oznámil tamojší starosta Oleksandr Vilkul.

Ďalšie tri obete hlásili z mesta Pokrovsk v Doneckej oblasti. „V Pokrovsku zomreli traja ľudia,“ hlásil tamojší gubernátor Vadym Filaškin.

Zelenskyj v aplikácii Telegram napísal, že ruské sily pri útokoch použili najmenej 40 rakiet. Zaútočili aj na mestá Dnipro, Sloviansk a Kramatorsk.

Zdroj: TASR