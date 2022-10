Zdroj: TASR/AP Ruský minister obrany Šojgu by sa mal ZASTRELIŤ, odporúča predstaviteľ okupačnej správy Zástupca šéfa ruskej okupačnej správy v Chersonskej oblasti na Ukrajine Kirill Stremousov v dôsledku úspešnej ukrajinskej protiofenzívy vo štvrtok odporučil ruskému ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi, aby sa zastrelil. 6. október 2022 Zo zahraničia

6. október 2022 Zo zahraničia Ruský minister obrany Šojgu by sa mal ZASTRELIŤ, odporúča predstaviteľ okupačnej správy Zástupca šéfa ruskej okupačnej správy v Chersonskej oblasti na Ukrajine Kirill Stremousov v dôsledku úspešnej ukrajinskej protiofenzívy vo štvrtok odporučil ruskému ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi, aby sa zastrelil.

Informuje o tom TASR na základe článku amerického magazínu Newsweek. Stremousov viní za straty území v juhoukrajinskej Chersonskej oblasti, ktoré ruské jednotky obsadili ešte v prvých týždňoch vojny, „nekompetentných vodcov armády“.

Nech sa zastrelí

Vo videu na sociálnej platforme Telegram Stremousov uviedol, že viacerí ľudia Šojguovi odporúčajú, aby sa pre nezvládnutý priebeh invázie na Ukrajinu „ako dôstojník“ zastrelil.

„Ale viete, pre mnohých je slovo ‚dôstojník‘ nezrozumiteľné,“ poznamenal.

Vyjadril však presvedčenie, že na ministerstve obrany nie sú len „ministri, neschopní a skorumpovaní generáli, príživníci a ďalšia zberba, ale aj hrdinovia“.

Kritika spojencov

Výkony ruskej armády na Ukrajine nedávno kritizovali aj dvaja spojenci ruského prezidenta Vladimira Putina – čečenský vodca Ramzan Kadyrov a zakladateľ žoldnierskej skupiny Wagner Jevgenij Prigožin.

Na adresu ruského generálplukovníka Alexandra Lapina povedal Kadyrov, že ak by to bolo na ňom, degradoval by ho a „poslal na front so samopalom v ruke, aby tam zo seba zmyl hanbu krvou“.

Prigožin čečenskému vodcovi sekundoval: „Ramzan, feši, ideš! Všetci títo darmošľapi by mali ísť bosí so samopalom na front.“

