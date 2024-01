Rýchlik v PLAMEŇOCH! Pred Liptovským Mikulášom začal HORIEŤ rušeň

Dôvodom bol požiar, ktorý vznikol v strojovni rušňa rýchliku prichádzajúceho do stanice. „Incident sa obišiel bez zranení, cestujúcich s pomocou hasičov bezpečne presunuli,“ informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický.

Požiar vznikol pred 17.00 h v strojovni rušňa vlaku Ex 609, ktorý smeroval z Bratislavy do Košíc, pred vstupom do železničnej stanice Liptovský Mikuláš.