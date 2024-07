18. júl 2024 ELA Kultúra Rytmus RUŠÍ koncert v Bardejove: Je to extrémny o*eb! Odmietam konšpirácie s Pellegrinim Raper Patrik "Rytmus" Vrbovský zrušil svoje augustové vystúpenie na Bardejovskom jarmoku. Dôvodom sú chýry, ktoré ho spájajú s kšeftom a podporou nového prezidenta Petra Pellegriniho.

Za hodinové vystúpenie na jarmoku v Bardejove mal Rytmus zinkasovať 13 200 eur s DPH. Vyplýva to zo zverejnenej zmluvy medzi mestom Bardejov a Jozefom Šarmírom. Koncert si u Patrikovho manažéra objednala agentúra Agency Šarmír, upozornil denník Korzár.

Mesto zároveň uzavrelo v súvislosti s jarmokom zmluvu so štátnou lotériovou spoločnosťou Tipos v sume 25-tisíc eur bez DPH. Súčasťou tejto zmluvy bolo, že Tipos získa sublicencie na využite vystúpení umelcov z jarmoku.

Konšpirácie o Pellegrinim odmieta

Ako je už dávno známe, Rytmus tesne pred koncom predvolebnej kampane podporil vtedy ešte kandidáta na prezidenta Petra Pellegriniho. No a tu nastáva problém, pre ktorý svoje vystúpenie nakoniec odvolal. Primátorom Bardejova je totiž člen Hlasu Boris Hanuščak.

V médiách sa naposledy zviditeľnil tým, že na oslavách MDŽ počas prezidentskej predvolebnej kampane umožnil Petrovi Pellegrinimu rozdávať karafiáty, ktoré boli hradené z mestskej kasy.

Na sociálnych sieťach sa v posledných dňoch začalo diskutovať o Rytmusovom vystúpení na Bardejovskom jarmoku a vysokom honorári práve v týchto súvislostiach.

Rytmus sa bráni a vysvetlil, že agentúra Agency Šamír si objednala jeho koncert už vo februári 2024, teda ešte pred voľbami.

„Následne sme podpísali zmluvu za vystúpenie za dohodnutú sumu 8 000 eur + DPH. Následne podľa všetkého táto agentúra alebo niekto z ľudí, ktorí s tým robili, predali môj koncert ďalej sponzorovi za 13 200 eur, neviem si predstaviť, ako inak sa táto suma dostala do nejakej zmluvy, ale nebol to môj dohodnutý honorár. Považujem to za nehoráznosť a extrémny o**b,“ vysvetľuje slovenský raper.

Honorár chce vrátiť

Rytmus zdôraznil, že nechce, aby na jeho koncerte dochádzalo k okrádaniu ľudí a miestnych obyvateľov, ktorí platia dane. Nevedel o tom, že sa jeho vystúpenie má predať ďalej.

„Odmietam byť súčasťou takýchto hier a konšpiračných teórií o Tipose a Pellegrinim, celé je to výmysel,“ uvádza raper vo svojom vyjadrení.

„Mám ešte odkaz pre mojich fanúšikov, ktorí sa na mňa tešili a rovnako tak ako ja, sú v tom nevinne: Do Bardejova rád prídem, len sa ozvite priamo môjmu managerovi. Budete to mať lacnejšie, než tento ojeb od človeka, ktorý má toho podľa mojich informácií na konte už viac,“ napísal na záver.

Mesto tvrdí, že vystúpi

Mesto Bardejov poobede na sociálnej sieti informovalo, že bolo uvedené do omylu zo strany agentúry ohľadom ceny. „Podľa slov manažéra umelca honorár za jeho hodinové vystúpenie je 9 600 € s DPH. Agentúra, ktorá následne Mestu Bardejov ponúkla toto vystúpenie zastupuje viacerých umelcov, a tak okrem Rytmusa „pribalila“ do ponuky aj vystúpenie predskokana, Alana Murína, ktorého taktiež zastupuje. Ako samospráva máme za to, že týmto postupom nás sprostredkovateľská agentúra uviedla do omylu, a zároveň týmto „pribalením“ navýšila honorár za vystúpenia,“ zverejnilo svoje stanovisko mesto.

Ako dodáva, dnes agenta umelca znovu kontaktovali a dohodli sa na zmluve, ktorú podpíše priamo s Mestom Bardejov (bez sprostredkovateľa), a že na Bardejovskom jarmoku predsa len vystúpi za obvyklý honorár.

Reakcia samosprávy Bardejova na vyjadrenie Patrika „Rytmusa“ Vrbovského a na okolnosti jeho vystúpenia na Bardejovskom... Posted by Mesto Bardejov - oficiálna stránka on Thursday, July 18, 2024

Zdroj: Dnes24.sk