12. august 2023 Jakub Forgács Zo Slovenska S lukom je MAJSTROM sveta, TRIUMFUJE aj v behu: Natanael si na súťaže zarába výrobou šípov Mladý športový multitalent Natanael Šebest v rozhovore prezradil nielen to, koľko mu trvá výroba dlhého luku či šípov, ale aj to, čo okrem medailí považuje za skutočný úspech.

Natanael Šebest je 17-ročný mladík z Pravenca. Študent Piaristického gymnázia v neďalekej Prievidzi sa však od mnohých svojich rovesníkov značne líši. Pred barmi uprednostňuje pokoj divokej prírody, pod jeho rukami sa drevo mení na parádne luky a šípy a popredné miesta získava nielen na lukostreleckých súťažiach ale aj v behu.

V rozhovore s Natanelom Šebestom sa dočítate nielen to:

v čom ho inšpirovali otec a Pán prsteňov

koľko trvá výroba dlhého luku či šípov

vďaka komu sa stal výborným bežcom

čo okrem medailí považuje za úspech

aké sú jeho najväčšie športové sny

S láskou k lesu

Natanael mal podľa vlastných slov blízky vzťah k prírode odjakživa, keďže býva blízko lesa. „Myslím, že som posledný z generácie, koho bavilo čítať knihy ako Winnetou, Posledný Mohykán, Synovia Veľkej medvedice a pod. Indiáni sa stali pre mňa veľkým vzorom svojou odvahou, rozvážnosťou a udržiavaním si chladnej hlavy,“ začal Natanael svoje rozprávanie pre Dnes24.sk.

„Aj ja som bol kedysi malý chlapec, ktorý sa bál tmy a každého šuchnutia lístia a myslím, že by sa to ani nezmenilo, keby sa nechcem prekonávať,“ prezradil so slovami, že teraz sa už ide bez problémov vyspať do lesa bez strachu.

Mladý ostrostrelec

Mladý milovník prírody našiel v rodine veľký vzor, ktorý odštartoval jeho záľubu v strieľaní z luku. „K lukostreľbe som sa dostal asi hlavne vďaka otcovi, ktorý tiež strieľavaš a Pánovi prsteňov (moja srdcovka), konkrétne Legolasovi,“ pokračoval Natanel v rozprávaní. Sám tak podľa vlastných slov z luku strieľal už odkedy vedel stáť na nohách. Profesionálne sa však lukostreľbe začal venovať až v jedenástich.

„Strieľam jazdeckým lukom a baví ma hlavne historická streľba. Z nášho klubu LK Epirus v Prievidzi som sa dostal k 3D lukostreľbe,“ spomenul.

Majstrovská muška

3D lukostreľba je akousi simulácia lovu. Strieľa sa na umelé penové zvieratá, ktoré sú v životnej veľkosti a vyzerajú skoro ako živé. Súťaž prebieha v lese a spočíva v triafaní do desiatok 3D terčov. „Väčšinou máme na pretekoch jeden, maximálne dva výstrely na každý terč, aby sme viac simulovali lov, pretože keď netrafíme, zviera pravdepodobne nebude ďalej čakať na mieste,“ vysvetlil Natanael.

„Najviac hrdý som aj na Majstrovstvá sveta v Slovinsku 2022, kde som skončil prvý a so super bodmi,“ prezradil.

Hoci vzhľadom na svoj vek súťažil medzi kadetmi, so svojou muškou by sa aj na svetovom šampionáte prebojoval až do finále aj medzi mužmi. „Potom tu boli viackrát Majstrovstvá Slovenska a séria Slovenských pohárov, taktiež s podobnými výsledkami,“ doplnil Natanael.

Vlastný luk aj šípy

Aby toho nebolo málo, šípy, tulce, chrániče, prstene na strieľanie či púzdra na nože si Natanael dokonca aj sám vyrába a venuje sa i tvorbe lukov. „Chce to ešte veľa skúseností, aby som mohol konečne povedať, že viem vyrobiť luk,“ priznal skromne. Niet sa čomu čudovať, výroba dlhého luku (longbowu) podľa jeho slov zaberie asi 50 hodín čistého času. „Avšak, len sušenie dreva zaberie zhruba polroka, a to nerátam hľadanie toho správneho kusu dreva,“ vysvetlil.

Ako podotkol, so šípmi to je tiež veľmi špecifické. „Niektoré dokážem vyrobiť aj za polhodinu, ale niektoré skladám aj dva mesiace. Ten priemer je asi týždeň,“ pokračoval Natanael, ktorý sa podľa vlastných slov stále iba učí. Ceny jeho šípov sa mimochodom pohybujú od 6 do 10 eur a sú ručne vyrobené z dreva.

„Čo robím inak ako 99% výrobcov je, že každý šíp je na mieru,“ prezradil.

„Zákazníka sa spýtam, aký má luk, na všetky parametre, a keď niečo nevie, rád mu poradím. Viem, že som tiež rovnako začínal. Baví ma takáto práca s ľuďmi, keď môžem niekoho niečo naučiť a potom vidím, aké ovocie to prinieslo,“ dodal mladý majster.

Viac o Natanelovej ďalšej záľube – behu a úspechoch na Spartan súťažiach, sa dočítate na nasledujúcej strane.

