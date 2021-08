Zdroj: Lunter S týmito tipmi bude vaša grilovačka nielen chutná, ale aj „EKO“ Letné grilovanie sa okrem výborného jedla spája s príjemnými chvíľami oddychu a zábavy. No tiež s množstvom zvyškov, zbytočného odpadu či boľavým žalúdkom, ak to s jedením preženiete. Viete, ako grilovať tak, aby ste ochránili planétu i vaše zdravie? 5. august 2021 Tlačové správy

Starostlivo plánujte

Spontánne nákupy často končia obrovskými zásobami potravín, ktoré nemáte šancu zjesť. Pri príprave zodpovedného grilovania preto skúste myslieť viac ekologicky a minimalizovať zoznam položiek, ktoré skutočne potrebujete a ktoré hádžete do košíka len tak, zo zvyku. Preferujte potraviny s dlhšou trvanlivosťou a menším dopadom na životné prostredie.

Starostlivo plánujte

Spontánne nákupy často končia obrovskými zásobami potravín, ktoré nemáte šancu zjesť. Pri príprave zodpovedného grilovania preto skúste myslieť viac ekologicky a minimalizovať zoznam položiek, ktoré skutočne potrebujete a ktoré hádžete do košíka len tak, zo zvyku. Preferujte potraviny s dlhšou trvanlivosťou a menším dopadom na životné prostredie.

Preferujte rastlinné alternatívy, vydržia dlhšie

Nemusíte byť práve vegetariánom alebo vegánom, aby ste dokázali znižovať vašu uhlíkovú stopu. Postačí, ak svoje menu postavíte na kope čerstvej zeleniny a ovocia a rastlinných proteínoch, napríklad z tofu. Na tohtoročnom festivale Pohoda sa jeho návštevníkom podarilo ušetriť až 1 548 kilogramov CO₂ práve vďaka konzumácii bezmäsitého menu.

Vedeli ste, že tofu vám, na rozdiel od živočíšnych produktov, vydrží v chladničke 6 až 8 týždňov? Špeciálne tofu na gril ani netreba marinovať, keďže sa už v marináde nachádza. Za dve minúty máte na stole chutný Tofu burger alebo ľahký šalát s Tofu špízom.

Redukujte odpad

Aby po vás neostala spúšť, pozostávajúca z jednorazových obalov a papierových utierok, choďte na to tento rok inak. Časť potravín z obchodu musí byť z hygienických dôvodov uzavretá v plaste, no ovocie či zelenina sa dá kúpiť bezobalovo, rovnako ako chlieb. Ak ho namiesto do igelitového vrecka vložíte do chlebníka alebo ekologického voskovaného obrúska, bude mäkký ešte niekoľko dní.

Zabudnite na komplikované recepty a spoľahnite sa na ingrediencie, vďaka ktorým sa vaša grilovačka stane lepším svetom chutí. Skúste na svoj tanier pridať kvalitné tofu, ktoré je ľahko stráviteľné, obsahuje množstvo proteínov a zároveň vás zasýti tak akurát. Vyskúšate naše tipy na chutné gril menu na rastlinnú nôtu.

Svieži Tofu burger a s grilovanými šampiňónmi

Suroviny na 2 porcie:

2 ks Tofu

Listový špenát

150 g šampiňónov

Petržlenová vňať

2 žemle so semiačkami

125 g gréckeho jogurtu

Limetková šťava

Soľ

1 lyžička údenej papriky

1 strúčik cesnaku

1 lyžička sójovej omáčky

2 lyžice olivového oleja

Paradajka

Nakladaná uhorka

Postup: Tofu rozrežeme pozdĺžne na dva kusy. Očistíme šampiňóny a nakrájame ich na menšie kúsky. V miske zmiešame grécky jogurt s limetkovou šťavou, soľou a nasekanou petržlenovou vňaťou. Rozpálime si grilovaciu panvicu a tofu na nej z oboch strán ugrilujeme. Keď je hotové, na rovnakej panvici orestujeme nakrájané šampiňóny. Rozpolené žemle potrieme jogurtovým dresingom, obložíme listami špenátu, grilovaným tofu, šampiňónmi, pridáme na tenko nakrájanú paradajku, uhorku a môžeme podávať.

Cuketové závitky s Tofu a avokádom

Suroviny:

1 ks Tofu

1 cuketa

1 avokádo

1 menšia mrkva

Rukola

Olivový olej

Soľ

Oregano

Postup: Cuketu nastrúhame na tenké pláty, ktoré ogrilujeme na kvapke olivového oleja z oboch strán a zľahka osolíme. Tofu ogrilujeme na vyššom ohni z oboch strán, posypeme oreganom a nakrájame na tenké pláty približne 1 – 2 cm široké a 4 – 5 cm dlhé. Očistené avokádu a mrkvu nakrájame na plátky približne 5 cm dlhé. Vezmeme plátok cukety, na jeho začiatok priečne položíme mrkvu, avokádo, lístky rukoly a na vrch tofu. Cuketu zvinieme do rolky, upevníme špáradlom a podávame.

