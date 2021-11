6 Galéria Zdroj: Facebook.com/dusan.pasek.1 Samovraždu Pašeka ODHALILI kriminalisti: Cítil VINU za smrť hokejistu Sádeckého! Minulý piatok sa Slovensko dozvedelo smutnú správu o samovražde bývalého hokejistu a šéfa klubu Bratislava Capitals Dušana Pašeka († 36). Podľa najnovších informácií zanechal listy na rozlúčku. 12. november 2021 han Hokej

Vo veku 36 rokov zomrel viceprezident a generálny riaditeľ klubu IHL iClinic Bratislava Capitals Dušan Pašek mladší. Bývalý hokejista Slovana Bratislava, Košíc, Skalice či Banskej Bystrice spáchal samovraždu na bratislavskej Kolibe.

K smrti Dušana Pašeka prišlo iba dva dni po tom, ako v tom istom klube zomrel vo veku 24 rokov útočník Boris Sádecký. Ten pred dvomi týždňami v piatok skolaboval na ľade rakúskeho Dornbirnu, bol vo vážnom stave a napokon skonal na zlyhanie srdca.

Práve to sa podľa kriminalistov podpísalo pod samovraždu. „Kriminalisti odhalili motív samovraždy Dušana Pašeka ml. v jeho domácom trezore. Pašek neuniesol ťarchu tragickej smrti hokejistu Borisa Sádeckého, ktorý hral v tomto klube,“ povedal to denníku Pravda vysokopostavený zdroj z polície.

„Z obsahu listu vyplýva, že šéf klubu prevzal zodpovednosť za smrť hokejistu. Za vinníka jeho tragédie v mladom veku označil seba,“ dodal nemenovaný zdroj. Tragédia sa udiala len dva dni po tom, čo Sádecký prehral svoj boj o život v nemocnici.

Za čo sa cítil vinný?

Ako sa má písať v liste na rozlúčku, Sádecký sa na začiatku ligovej sezóny necítil zdravotne optimálne. Išlo o problémy so srdcom, ktoré však nemali byť až také vážne. Hráč sa mal radiť s Pašekom, či má ísť na špeciálne vyšetrenia a byť radšej na pozorovaní. To by však pre bratislavský klub znamenalo, že by určitý čas nemohol hrať. Pašek však mal povedať Sádeckému, aby hral. Lenže, Dušan Pašek mladší si nedal ani po rozhovore s hráčom preveriť jeho zdravotný stav.

Sádeckému sa však stal osudným duel v Dornbirne 29. októbra, v ktorom skolaboval a záchranka ho previezla do nemocnice a na JIS-ku. A tam zomrel 3. novembra.

O dva dni neskôr našli Pašeka obeseného na Kolibe. „Svedkovia, ktorí s ním boli v kontakte po smrti Sádeckého, zhodne potvrdili, že tragédia ním otriasla. Prejavovalo sa to aj tým, že fajčil jednu cigaretu za druhou,“ poznamenal policajný zdroj pre Pravdu.

Veľa fajčil

Samovraždu spáchal niekdajší slovenský reprezentant tak, že sa obesil na lane upevnenom na konári. „Na mieste činu kriminalisti zaistili medzi stopami aj veľa cigaretových ohorkov. Analýza potvrdila, že cigarety vyfajčil Pašek ml.,“ uzavrel zdroj.

