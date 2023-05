8 Galéria Zdroj: TASR/Ján Krošlák Sezónu mala dobrú, v TOP 10 bola šesťkrát: Kráľovnou biatlonovej stopy je opäť Fialková Fialková skončila v uplynulej sezóne v hodnotení Svetového pohára na 17. mieste a dvakrát skončila štvrtá. A to v pretekoch SP v slovinskej Pokljuke. 18. máj 2023 Šport

18. máj 2023 Šport Sezónu mala dobrú, v TOP 10 bola šesťkrát: Kráľovnou biatlonovej stopy je opäť Fialková Fialková skončila v uplynulej sezóne v hodnotení Svetového pohára na 17. mieste a dvakrát skončila štvrtá. A to v pretekoch SP v slovinskej Pokljuke.

8 Galéria Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Kráľovná biatlonovej stopy za sezónu 2022/2023 je Paulína Bátovská Fialková. Ocenenie pre najlepšieho slovenského biatlonistu získala aj vlani.

Slovenský zväz biatlonu (SZB) slávnostne ukončil uplynulý ročník vo štvrtok večer v aule Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici vyhlásením najúspešnejších vo všetkých vekových kategóriách.

Šesťkrát v TOP 10

Paulína Bátovská Fialková skončila v uplynulej sezóne v hodnotení Svetového pohára celkovo na 17. mieste a dvakrát skončila štvrtá, konkrétne v pretekoch SP v slovinskej Pokljuke.

Do top desiatky sa dostala šesťkrát.

"Sezóna bola dobrá, nemôžem to hodnotiť ako neúspech. Bola tretia najlepšia z hľadiska čísiel v mojom podaní. Vnímam to však aj tak, že jej niečo chýbalo, a to bolo pódiové umiestnenie vo Svetovom pohári, čo ma mrzí, ale som spokojná z pohľadu toho, čo som do sezóny dala a ako to dopadlo. Ktorékoľvek zo šiestich umiestnení v top 10 sa mohlo premeniť na pódium. Treba povedať, že nožnice svetovej špičky sa každým rokom rozširujú. O pódium tak bojuje stále viac adeptiek. Bohužiaľ, na mňa to nevyšlo v uplynulej sezóne, ale vyšlo to v minulosti, takže nemôžem smútiť, že by sa mi to nikdy nepodarilo,“ uviedla Bátovská Fialková.

Borguľa najlepší

Za najlepšieho mládežníka sezóny 2022/2023 vyhlásili Jakuba Borguľu, ktorý na majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v Kazachstane získal zlatú medailu vo vytrvalostných pretekoch.

Za mimoriadne výsledky v uplynulej sezóne dostali cenu traja mladí biatlonisti – Damián Cesnek za 1. miesto v single mix na Junior cupe v Obertillliachu, Ema Kapustová za 1. miesto v single mix na Junior cupe v Obertilliachu a 3. miesto v rýchlostných pretekoch na Junior cupe v Estónsku – Haanja a Michal Adamov za 2. miesto vo vytrvalostných pretekoch na EYOFe vo Friuli-Venezia Giulia v Taliansku.

8 Galéria

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Zdroj: TASR