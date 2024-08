Šialená TRAGÉDIA: Z piateho poschodia vypadol pes, na chodníku ZABIL dievčatko! VIDEO

V indickom meste Thane sa v utorok približne o 16.30 hodine stala neuveriteľne tragická udalosť.

Ako informuje Times of India, žena kráčala po chodníku s malou dcérkou. V jednom momente však priamo na dievčatko niečo spadlo. Šokovaná žena okamžite dievčatko zdvihla a v náručí ho odniesla preč. Celý incident zachytilo video.

Pes chvíľu ležal na zemi, no potom sa opatrne postavil. Server informuje, že pes vypadol z piateho poschodia, pričom dievčatko po zásahu utrpelo ťažké zranenia.

Dieťa okamžite zobrali do nemocnice, no lekári už len mohli konštatovať smrť.

Smutný prípad vyšetruje polícia. Aktuálne nie je jasné, či pes z okna vypadol alebo ho niekto vyhodil. Policajti zisťujú, či mal majiteľ na chovanie psa potrebné povolenia a či tragédiu nespôsobila nedbanlivosť. Správy o veku dievčatka sa rozchádzajú. Kým niektoré zdroje hovoria o tom, že malo tri roky, ďalšie médiá informujú o 4-ročnom dieťati.

#Thane: A dog fell on a 3-year-old girl from the 5th floor, the girl died, the entire incident in Mumbra was captured on CCTV.



The dog is a Golden Retriever, the dog is also injured.#Mumbai #Doglover #Maharashtra #Viral #Viralvideo #goldenretriever pic.twitter.com/YvKd0jBwLc