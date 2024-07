12. júl 2024 TOS Cestovanie Turisti v obľúbenom letovisku využívajú more ako ZÁCHOD: Po novom ich za to čaká OBRIA pokuta! Vedenie obľúbeného letoviska sa rozhodlo sprísniť tresty za vykonávanie fyziologických potrieb do mora.

Zlatisté pláže a krištáľovo čisté vody Alboránskeho mora okolo španielskej Marbelly sú po novom ešte viac chránené pred nevhodným správaním turistov.

Nové nariadenie miestnych úradov znie jasne. Za znečistenie 25 mestských pláží, ktoré sú pýchou tohto letoviska, hrozia obrie pokuty.

Poriadne drahý záchod

Faktom je, že zákaz vykonávať fyziologické potreby v mori platí v Marbelle od roku 2004, no ako upozornil portál Onet.pl, teraz sa tresty ešte viac ako zdvojnásobili.

Predtým to bola pokuta „len“ 300 eur, teraz sa suma zvýšila na 750 eur, čo je už riadna pálka.

Ani toto nerobte

Čo sa ešte nesmie v rámci rovnakého nariadenia? Platí tam zákaz psov na pláži a kúpanie psov v mori, zákaz nosiť slnečník na rezerváciu miesta na pláži, zákaz organizovania podujatí, súťaží alebo večierkov bez príslušného súhlasu, zákaz hry s loptou a pádlami na vodných plochách, kde by to mohlo rušiť ostatných pri oddychu na pláži či zákaz hádzať ohorky cigariet a zvyšky jedla do piesku.

Španieli majú turistov vyše hlavy

Zmena nariadenia má zmierniť negatívny vplyv masového turizmu na danú lokalitu a život jej obyvateľov.

V celom Španielsku prebiehajú masové protesty obyvateľov, ktorí sa búria proti náporu turistov. Najväčšie demonštrácie sa konali v Malage a Cádize, pričom Španieli skandovali „vráťte nám naše mestá“ .

Mimochodom, na Malorke a Ibize je zavedený zákaz pitia alkoholu na verejnosti a jeho nedodržiavanie sa trestá vysokou pokutou. Jeden drink vypitý na ulici vás môže vyjsť aj na 3-tisíc eur.

Foto: ilustračné

