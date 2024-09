ŠIALENÉ! Olympionička bojuje o ŽIVOT: Jej frajer ju polial benzínom a PODPÁLIL

Ugandská atlétka Rebecca Cheptegeiová skončila v kritickom stave v kenskej nemocnici. Ako informuje BBC, po hádke ju mal poliať benzínom a podpáliť jej partner.

Uganďanku zachránili susedia. Útok nastal neďaleko jej domu, ktorý si postavila v blízkosti kenských tréningových centier, keď sa s deťmi vracala z kostola. „Pár bolo počuť, ako sa pred ich domom hádajú. Počas hádky bolo vidieť, ako priateľ polial ženu tekutinou a potom ju podpálil,“ povedal šéf tamojšej polície Jeremiah ole Kosiom.

Podľa miestnych médií sa mala dvojica hádať o pozemok. Pri čine utrpel rozsiahle popáleniny aj útočník.

Kvôli rozsahu popálenín je športovkyňa udržiavaná v umelom spánku. Riaditeľ nemocnice uviedol, že ich zariadenie je dostatočne dobre vybavené, aby zvládlo aj takúto náročnú situáciu.

33-ročná maratónska bežkyňa sa nedávno predstavila aj na olympijských hrách v Paríži, kde obsadila 44. miesto. Na svojom konte má napríklad zlato z majstrovstiev sveta v horskom a trailovom behu v thajskom Čiang Mai v roku 2022.

O správe informovala aj Ugandská atletická federácia. „S poľutovaním oznamujeme, že naša atlétka Rebecca Cheptegei, ktorá súťažila na olympijských hrách, utrpela ťažké zranenia a je hospitalizovaná v Moi Teaching and Referral Hospital v Eldorete. Stalo sa tak po incidente, pri ktorom ju jej kenský priateľ polial benzínom a podpálil,“ uviedla na sociálnej sieti X.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

We regret to announce that our athlete Rebecca Cheptegei, who competed at the Olympics has suffered severe injuries and is hospitalized at Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret. This follows an incident involving her Kenyan boyfriend pouring petrol and setting fire on her pic.twitter.com/rgnWvgTpkb