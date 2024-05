28. máj 2024 Ľubomír Hudačko Regióny Silná ľudskosť v Prešove: Sabinovčania v noci odviezli manželov domov, hoci ich nepoznali Sabinovčania ukázali obrovskú dávku empatie. Hoci hodiny ukazovali 3.15 hod., neváhali a z nemocnice, odkiaľ odchádzali, odviezli aj dvojicu Prešovčanov.

Kvôli bolestiam brucha sa dvojica Prešovčanov vybrala na pohotovosť taxíkom s cieľom vyriešiť problém ešte pred polnocou.

Po nekonečnom čakaní a vyšetreniach sa domov chceli dostať márne, v čase o 3.15 hod. totiž už nejazdia takmer žiadne MHD spoje, no po únave by na ne aj tak nechceli čakať.

Pani Ľubov nám opísala, že šťastie s manželom nemala ani po kontaktovaní taxislužby.

Dojímavé gesto

„Jeden taxikár bol vo Vranove nad Topľou, ďalší v Košiciach. Trvalo by celú večnosť, kým by po nás prišli. Tak som skúsila osloviť neznámych okoloidúcich, ktorí akurát nasadali do auta. Poprosila som ich, či by boli takí dobrí a odviezli nás na prešovské sídlisko. A oni bez okolkov súhlasili. Veľmi ma to dojalo,“ povedala pre Prešov24.

Ako sa ukázalo, dvojica záchrancov mala namierené do Sabinova a taktiež boli na nočnom ošetrení.

Veď sme ľudia

Za jazdu domov peniaze nechceli a s Prešovčanmi sa rozlúčili nezabudnuteľnou vetou. „Veď sme ľudia a treba si pomáhať,“ povedali empatickí Sabinovčania po tom, čo ich v noci nad ránom nemali problém odviezť domov, hoci sa vôbec nepoznali.

Ako sa ukázalo aj na tomto prípade, ľudskosť sa v nás ešte nevytratila a v polarizovanej spoločnosti sa stále nájdu prívetiví ľudia, ktorí vedia v ťažšej chvíli pomôcť a prejaviť ochotu. Za to im patrí obrovská vďaka.

ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk