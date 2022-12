Zdroj: Facebook.com/Zuzana Čaputová , facebook.com/Milan Kuriak - poslanec NR SR, OĽANO SILNÉ slová poslanca Kuriaka na adresu prezidentky: Nemá problém sa tváriť ako SVÄTICA! Silu sociálnych sietí počas druhej adventnej nedele využil aj poslanec NR SR z OĽANO Milan Kuriak. Terčom jeho štipľavého statusu sa stala prezidentka Zuzana Čaputová. 4. december 2022 han Politika

4. december 2022 han Politika SILNÉ slová poslanca Kuriaka na adresu prezidentky: Nemá problém sa tváriť ako SVÄTICA! Silu sociálnych sietí počas druhej adventnej nedele využil aj poslanec NR SR z OĽANO Milan Kuriak. Terčom jeho štipľavého statusu sa stala prezidentka Zuzana Čaputová.

Takmer okamžite po posledných parlamentných voľbách sa stal veľkým fanúšikom Facebooku vtedajší premiér Igor Matovič. Jeho príspevky sa stali povestnými, pretože v nich riešil prakticky všetko. Nelenia však ani jeho kolegovia z poslaneckých ľavíc. Príkladom je Milan Kuriak.

Pýta sa prečo?

„Prezidentka Zuzana Čaputová sa opäť stretne s pápežom Františkom. Nielen mňa, ale aj mnohých ďalších ľudí na Slovensku zaujíma dôvod jej návštevy. Snáď jej pápež František prehovorí do duše a po návrate na Slovensko začne pani prezidentka hájiť skutočné hodnoty, aj tie kresťanské a záujmy všetkých ľudí, tradičných rodín, nielen progresívne zmýšľajúcich,“ napísal na úvod statusu Kuriak.

Keďže poslanec OĽANO šíri zvesti o tom, aký je kresťan, trochu to zaváňa závisťou. „Asi máloktorý prezident sveta sa stretáva s pápežom tak často, ako prezidentka našej krajiny. Ovocie to ale neprináša žiadne, pre veriacich ľudí na Slovensku určite nie,“ pokračoval.

„Nezávidím, ale je to na zamyslenie pre viacerých. O to viac, keď vieme aké progresivno-liberálne "hodnoty“ zastáva naša pani prezidentka,„ vysvetľuje Kuriak, ktorý v príspevku Čaputovú nešetril: "A keď treba nemá problém posadiť sa do prvých lavíc v chrámoch a tváriť sa doslova ako svätica. Ja tak nemám rád pretvárku a farizejstvo.“

Výčitky Čaputovej

„Verím, že jej klesajúcu dôveru u ľudí na Slovensku nezastaví ani táto návštev a pápeža. Verím, že sa hlavne veriaci ľudia nedajú oklamať. Prezidentka Čaputová sa nedokáže zastať cirkvi, biskupov, kňazov, kresťanských médií, politikov, či katolíkov pre ktorých je práve pápež František zástupcom nielen na Slovensku, ale aj na celom svete,“ poznamenal Kuriak.

„Pápež by určite nebol nadšený, keby vedel o ľahostajnom postoji pani prezidentky k tradičným rodinám s deťmi a ku katolíkom. Verím tomu, že pani prezidentka počas stretnutia s pápežom spomenie útok na veriacich a zástancov hodnôt od progresívne zmýšľajúceho novinára, ktorý si za názor a ochranu hodnôt dovolil poslať katolíkov do väzenia…“ píše Kuriak.

Na záver si neodpustil ešte takúto poznámku: „Ja budem naďalej bojovať proti tomuto a inému zlu, ktoré sa rozmáha na Slovensku, práve aj vďaka radikálnym progresívcom, kresťanofóbom…“

Prezidentka Zuzana Čaputová sa opäť stretne s pápežom Františkom. Nielen mňa, ale aj mnohých ďalších ľudí na Slovensku... Posted by Milan Kuriak - poslanec NR SR, OĽANO on Sunday, December 4, 2022

Zdroj: Dnes24.sk