13. máj 2024 Zo zahraničia Situácia v Charkovskej oblasti je VÁŽNA: Ukrajina pripustila taktický ÚSPECH Ruska Ukrajinská armáda v pondelok uznala, že ruské sily napredujú vo svojej ofenzíve Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny.

Zdroj: TASR/AP

Rusko obnovilo ofenzívu v Charkovskej oblasti v piatok 10. mája a v uplynulých dvoch dňoch ruské ministerstvo obrany hlásilo dobytie deviatich obcí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

„Nepriateľ v súčasnosti dosahuje taktický úspech,“ uviedol generálny štáb ukrajinskej armády v pravidelnej správe o situácii na sociálnej sieti.

Mohutný útok

V Charkovskej oblasti sa boje v súčasnosti sústreďujú v okolí mesta Vovčansk, ktoré leží len päť kilometrov od ruských hraníc, uvádza generálny štáb. Ruská armáda aj napriek veľkým stratám nasadila do bitky o Vovčansk ďalšie jednotky a podľa Ukrajiny na mesto útočí až päť ruských práporov.

Stále tam žijú ľudia

Ruské vojská okupovali Vovčansk od začiatku invázie vo februári 2022. Počas jesennej ukrajinskej protiofenzívy v Charkovskej oblasti sa z mesta stiahli. V súčasnosti v meste stále žije asi 3 500 ľudí, vyplýva z údajov Ukrajiny.

Útoky v malých skupinách

Podľa gubernátora Charkovskej oblasti Oleha Synehubova podnikajú Rusi v oblasti útoky v malých skupinách v snahe roztiahnuť frontovú líniu.

„Nepriateľ sa ju (frontovú líniu) snaží úmyselne roztiahnuť útokmi v malých skupinách a z nových smerov,“ cituje Synehubova agentúra Reuters.

Gubernátor tiež povedal, že ukrajinským silám sa zatiaľ darí držať ruských vojakov späť, no hrozí, že boje by sa mohli rozšíriť aj do nových obcí a miest.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR