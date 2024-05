12. máj 2024 Zo zahraničia Putin robí nečakané ČISTKY: Odvolal Šojgua z postu ministra obrany Ruský prezident Vladimir Putin dekrétom odvolal Nikolaja Patruševa z funkcie tajomníka Rady bezpečnosti Ruskej federácie a na jeho miesto vymenoval Sergeja Šojgua, ktorý doteraz pôsobil ako minister obrany.

Zdroj: TASR/AP

Za nového ministra obrany Putin navrhol vymenovať doterajšieho vicepremiéra Andreja Belousova. Vyplýva to z návrhov, ktoré šéf Kremľa zaslal hornej komore parlamentu — Rade federácie, informuje TASR na základe správ svetových agentúr.

Patrušev bol tajomníkom bezpečnostnej rady od mája 2008. Predtým od roku 1999 viedol Federálnu bezpečnostnú službu (FSB).

Šojgu viedol rezort obrany od 6. novembra 2012 do 12. mája 2024. Ako podľa agentúry RIA Novosti uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, dôvodom Belousovovej kandidatúry na post ministra obrany je to, že tento rezort by mal byť absolútne otvorený inováciám, zavádzaniu pokrokových nápadov a vytváraniu podmienok pre ekonomickú konkurencieschop­nosť.

Peskov tiež objasnil, že Šojgu ako tajomník rady bezpečnosti bude súčasne zástupcom hlavy štátu v komisii pre vojensko-priemyselný komplex.

Okrem toho bude dohliadať na činnosť Federálnej služby pre vojensko-technickú spoluprácu. Čo sa týka Patruševa, Kremeľ jeho novú pozíciu oznámi neskôr.

Peskov dodal, že na svojom poste zostáva náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Valerij Gerasimov. Ruský prezident po konzultáciách s Radou federácie vymenúva ministrov obrany, vnútra, spravodlivosti, pre mimoriadne situácie a zahraničných vecí, ako aj šéfa Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).

Zdroj: TASR