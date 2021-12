Situácia v Rakúsku je napätá: Proti opatreniam protestovalo vyše 40-tisíc ľudí, VIDEO

Viac než 40-tisíc ľudí vyšlo v sobotu popoludní do ulíc rakúskej metropoly Viedeň na protest proti opatreniam spojeným s pandémiou koronavírusu, uviedli miestne policajné zdroje. Informovala o tom agentúra APA.

Vo Viedni sa konali protestné zhromaždenia na viacerých miestach súčasne, ako aj dve protidemonštrácie, na ktorých sa zúčastnilo zhruba 1 500 ľudí.

Nasadených bolo približne 1 200 policajtov a došlo aj k zatýkaniu pre podozrenia z odporu voči štátnej moci. Demonštranti okrem iného hádzali aj pyrotechnické predmety a polícia nasadila slzotvorný sprej, píše APA.

V dôsledku protestných zhromaždení došlo v rakúskej metropole aj k dopravným obmedzeniam. Okolo poludnia sa množstvo ľudí zhromaždilo na rôznych miestach, aby sa vzápätí vybrali smerom na námestie Heldenplatz, kde sa konalo najväčšie protestné zhromaždenie.

Článok pokračuje pod príspevkom.

Vienna, Austria - Police try and block the demonstration but the people stand together and break the lines pic.twitter.com/8FpxXVCINb

Uskutočnili sa aj dve protidemonštrácie – na námestí Stepansplatz a na námestí Schwarzenbergplatz pri zhromaždení strany Ľudia-Sloboda-Základné práva (MFG), známej kritickým postojom voči očkovaniu. Podľa polície došlo aj k odpaľovaniu pyrotechniky, pričom policajti udeľovali pokuty za nedodržanie povinnosti nosenia rúška. Na zhromaždeniach platila povinnosť nosenia respirátorov, drvivá väčšina účastníkov sa však toho nedržala, informuje stanica ORF. Polícia opísala situáciu ako „mimoriadne dynamickú a miestami neprehľadnú“.

Polícia ešte popoludní uzavrela mosty Schwedenbrücke a Marienbrücke, kde sa proti sebe postavili pravicové a ľavicové zoskupenia. Nakrátko došlo tiež k prerazeniu jedného kordónu.

Najhlasnejšia kritika odporcov opatrení odznela proti plánovanému povinnému očkovaniu. Na transparentoch bolo vidieť nápisy ako „Očkovanie je genocída“ alebo „Neočkovaní = prirodzene zdraví“.

Často bolo v dave vidieť transparenty typu „Nie nútenému očkovaniu“, veľká časť demonštrantov mala rakúske či štajerské vlajky, ale aj vlajky cudzích krajín. Ojedinele sa objavovali tiež symboly zástancov konšpiračných teórií z hnutia QAnon.

Veľa ľudí podľa všetkého pricestovalo z iných spolkových krajín, pretože v dave bolo počuť rôzne dialekty, píše APA.

Vienna today. Protesting. Take off the damm mask too! Some of the people here are still sclaves but we shall wake them up. Share big. Share on all platforms and subscribe here: https://t.co/HaET0Mo3x5

And share your videos here: https://t.co/zoITA5pKN1 pic.twitter.com/MfEplST9pY