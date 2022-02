Zdroj: unsplash.com / CC0 1.0 ŠKANDÁL na prestížnej univerzite: Prominentný profesor mal sexuálne obťažovať študentky Profesor mal jednu zo študentiek sexuálne obťažovať a hovoriť jej, že by mohla byť znásilnená alebo zabitá v niektorých častiach Afriky za to, že má vzťah s osobou rovnakého pohlavia. 9. február 2022 Zo zahraničia

9. február 2022 Zo zahraničia ŠKANDÁL na prestížnej univerzite: Prominentný profesor mal sexuálne obťažovať študentky Profesor mal jednu zo študentiek sexuálne obťažovať a hovoriť jej, že by mohla byť znásilnená alebo zabitá v niektorých častiach Afriky za to, že má vzťah s osobou rovnakého pohlavia.

Tri ženy podali v utorok žalobu na Harvardovu univerzitu tvrdiac, že táto prestížna americká vzdelávacia inštitúcia ignorovala obvinenia voči prominentnému profesorovi za sexuálne obťažovanie. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.

Sexuálne obťažovanie

Trojica žien, všetky doktorandky, tvrdia, že profesor antropológie John Comaroff bozkával a ohmatával študentky bez ich súhlasu a vyhrážal sa sabotovaním ich kariéry, ak sa budú sťažovať.

Margaret Czerwienská, Lilia Kilburnová a Amulya Mandavová tvrdia, že 77-ročnému Comaroffovi sa celé roky darilo vyviaznuť bez trestu.

V texte občianskoprávnej žaloby podanej na federálnom súde v Bostone sa uvádza, že všetky tri žalobkyne sa vedeniu Harvardu opakovane sťažovali. Univerzita ich však vždy „odbila a namiesto zraniteľných študentiek sa rozhodla chrániť svojho renomovaného profesora“.

V žalobe sa uvádza, že ženy prvýkrát oslovili personál Harvardu ohľadom Comaroffa takmer pred piatimi rokmi.

Zlý sen nemal konca

Podľa žaloby Comaroff bozkával Kilburnovú na ústa bez jej súhlasu, stískal jej stehno na verejnosti a hovoril jej, že by mohla byť znásilnená alebo zabitá v niektorých častiach Afriky za to, že má vzťah s osobou rovnakého pohlavia.

V žalobe sa ďalej uvádza, že Kilburnovej „zlý sen nemal konca a stále prichádzali nové a nové vynútené bozky, ohmatávania, vytrvalé pozvania na stretnutia mimo školy a nátlakové akcie“.

Podľa denníka The New York Times boli obvinenia proti Comaroffovi prvýkrát podrobne opísané v univerzitných novinách The Harvard Crimson pred viac ako rokom.

Zákaz vyučovať

Comaroff dostal na tohtoročný jarný semester administratívne voľno po tom, čo sa v rámci vyšetrovania v januári zistilo, že jeho slovné vyjadrenia často protirečili pravidlám Harvardu týkajúcim sa obťažovania. Počas nasledujúceho akademického roka má tiež zakázané vyučovať povinné kurzy.

Žaloba, v ktorej ženy žiadajú bližšie nešpecifikovanú náhradu škody, označuje zmienené opatrenia za „nedostatočné a dočasné sankcie“.

Comaroffovi právni zástupcovia spochybnili obvinenia voči svojmu klientovi vo vyhlásení, ktoré priniesli The New York Times. Tvrdia, že profesor „kategoricky popiera, že by niekedy nejakú študentku obťažoval alebo sa jej mstil“.

Mediálny tím Harvardovej univerzity sa k prípadu zatiaľ nevyjadril.

