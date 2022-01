Zdroj: Dnes24.sk SKONČIA na Slovensku výhody tým, ktorí majú dve dávky vakcíny? HROZÍ prísnejší režim OP+! Variant omikron je aktuálne hrozbou po celom svete a Slovensko sa masívnej vlne zrejme nevyhne. Vláda pripravuje nové opatrenia, ktoré môžu byť ešte prísnejšie ako doteraz. 10. január 2022 han Zo Slovenska

10. január 2022 han Zo Slovenska SKONČIA na Slovensku výhody tým, ktorí majú dve dávky vakcíny? HROZÍ prísnejší režim OP+! Variant omikron je aktuálne hrozbou po celom svete a Slovensko sa masívnej vlne zrejme nevyhne. Vláda pripravuje nové opatrenia, ktoré môžu byť ešte prísnejšie ako doteraz.

Ministerstvo zdravotníctva SR očakáva najväčší vrchol tohto variantu koronavírusu na prelome januára a februára. Ako informuje Denník N, nie je vylúčené, že sa režim OP (očkovaní a prekonaní) ešte sprísni.

Nový automat?

Podľa najnovších správ sa má v pondelok predstaviť nový COVID automat. Médiám to uviedla vicepremiérka a šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Jej strana zastáva názor, že nemožno neustále zatvárať ekonomiku. "Príchod nového variantu koronavírusu zásadným spôsobom mení situáciu. Už teraz vieme, že vírus tu bude s nami prítomný a my sa s ním musíme naučiť žiť,“ podotkla Remišová s tým, že do roku 2022 treba vstúpiť bez zatvárania ekonomiky, kultúry a vzdelávacích inštitúcií.

Hovorí, že Slovensko nemôže byť rukojemníkom ľudí, ktorí sa rozhodli nezaočkovať. Dodala, že ešte nevidela závery avizovanej právnej analýzy o prípadnom zavedení povinného očkovania či spoluúčasti neočkovaných na liečbe.

Ešte prísnejšie?

Ako uvádza portál Denníka N, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský navrhuje celoštátne opatrenia prísnejšie ako dnes. „Ministerstvo navrhlo viaceré zmeny – najzásadnejšia je, že by už na prístup všade nestačili iba dve očkovania či nedávne prekonanie covidu,“ píše spomínaný portál.

Aktuálne sú na Slovensku „zvýhodnení“ tí ľudia, ktorí sú buď očkovaní alebo prekonali v posledných 180 dňoch COVID-19. „Nový návrh hovorí o režime OP+,“ konštatuje Denník N.

Ako by taký nový režim vlastne vyzeral? Najväčšie výhody by už nemali tí, ktorí absolvovali dve dávky vakcíny, či prekonali covid. Nahradili by ich tí Slováci, ktorí majú „pichnutú“ aj tretiu dávku. Tí, čo by mali za sebou „len“ dve očkovania a prekonaní, by výhody platili len vtedy, keby mali platný PCR test (72 hodín) alebo antigénový test (48 hodín).

FOTO: ilustračné

