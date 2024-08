10. august 2024 Rastislav Búgel Regióny SKVELÉ správy! Hrozno už dozrieva, na burčiaku si tento rok pochutíme SKÔR Je tu sezóna jarmokov a festivalov a zdá sa, že tento rok si na nich budeme môcť užiť pravý burčiak. Hrozno totiž už dozrieva.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Vo viacerých viniciach sa už začínajú oberačky. Hrozno na obľúbený burčiak tento rok dozrelo skôr. Ako informujú spravy.rtvs.sk, prvý produkt sezóny môžu vinári stáčať už v týchto dňoch.

Ideálny čas

Príkladom je Veľké Zálužie, kde tradične hrozno zbierali na prelome augusta a septembra. Ako prvá prichádza na rad odroda vhodná na burčiaky.

„Iršai Oliver je taká odroda, ktorá rýchlo stráca kyseliny, takže určite to pomôže, keď sa oberie v správnom termíne. Cukornatosť vyše 18, kyseliny ešte okolo šesť, šesť a pol, takže ideálny čas,“ vraví vinohradník vinárstva v Topoľčiankach.

Rekordný termín

To, že hrozno dozrelo skôr, potvrdzuje aj zástupca vinárstva v Topoľčiankach Samuel Waldner: „V tomto roku je to naozaj v rekordnom čase. Ide asi o prvú alebo druhú najskoršiu oberačku.“ Môže za to dostatok slnka a horúčavy.

V minulosti zákon určoval ako štart burčiakovej sezóny 15. august. Na to sa teraz čakať nemôže a obľúbený nápoj bude tento rok skôr. „Budú kvalitné a veľmi dobré, voňavé, to hrozno je naozaj pekne vyzreté, takže niet sa čoho obávať,“ dodal Waldner.

Ako informujú spravy.rtvs.sk, burčiaky sa môžu na trh uvádzať skôr vďaka výnimke ministerstva pôdohospodárstva, pričom naposledy takáto situácia nastala v roku 2018.

„Vnímame klimatické zmeny, že je tu teplejšie, ročníky sa nám veľmi od seba odlišujú. Potrebujeme aj my meniť čas, kedy sa začína zber,“ vraví Jaroslava Kaňuchová, predsedníčka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk