Fantastický NÁVRAT Slafkovského: Blysol sa TAKÝMTO nádherným gólom! VIDEO

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský prispel gólom k víťazstvu Montrealu Canadiens 7:4 na ľade St. Louis Blues.

V 44. min vyrovnal na 3:3 a zaznamenal svoj druhý gól v NHL, prvý v presilovke. Zo Slovákov v noci na nedeľu bodoval aj obranca Erik Černák, ktorý asistoval pri výhre Tampy Bay na ľade San Jose 4:3.

Odohral 10:23 min. Postavou duelu bol jeho spoluhráč Christian Dvorak. Americký útočník dal tri góly. Cole Caufield sekundoval s dvoma gólmi a jednou asistenciou. Montreal vyhral druhý zápas v sérii a má šiestu najlepšiu bilanciu vo Východnej konferencii.

Černák si pripísal prvý bod v sezóne, v 39. min bol pri góle Alexandera Killorna na 3:2. Domáci následne vyrovnali, no 57 sekúnd pred koncom rozhodol Nikita Kučerov. Na ľade strávil Černák 22:14 min, čo bolo druhé najvyššie číslo v drese domácich.

V drese Washingtonu sa predstavil obranca Martin Fehérváry. Capitals zdolali Nashville u súpera 3:0.

This Juraj Slafkovsky goal is the first Habs PP goal on the road since April 13, 2022. pic.twitter.com/RY6IfvZrTn