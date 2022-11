Zdroj: READO Slováci naďalej investujú do nehnuteľností! Toto sú lokality, ktoré patria k najlukratívnejším na Slovensku! Realitný trh zažíva na Slovensku obrovský boom. Záujemcov o kúpu pribúda, problémom je však nedostatok nehnuteľností, ktoré spĺňajú vysoké požiadavky kupujúcich. Od investícií do nehnuteľností Slovákov neodradili ani zdražujúce hypotéky, ktorých úrokové sadzby už teraz siahajú cez 3 %. 4. november 2022 Tlačové správy

4. november 2022 Tlačové správy Slováci naďalej investujú do nehnuteľností! Toto sú lokality, ktoré patria k najlukratívnejším na Slovensku! Realitný trh zažíva na Slovensku obrovský boom. Záujemcov o kúpu pribúda, problémom je však nedostatok nehnuteľností, ktoré spĺňajú vysoké požiadavky kupujúcich. Od investícií do nehnuteľností Slovákov neodradili ani zdražujúce hypotéky, ktorých úrokové sadzby už teraz siahajú cez 3 %.

Zdroj: READO

Za svoje bývanie sme ochotní si poriadne priplatiť a tento trend sa ani zďaleka netýka len hlavného mesta.

Niet sa čomu čudovať. Riešenie otázky bývania už dávno nie je tým, čím bývalo. Ešte dekádu dozadu sme nehnuteľnosť vnímali len ako priestor, ktorý sme síce chceli prispôsobiť našim predstavám, no nebolo to pre nás až také dôležité. Dnes je však situácia úplne iná. Ak kupujeme nehnuteľnosť, hľadáme v nej ozajstný domov – miesto, ktoré bude nielen pekné, ale aj pokojné, perspektívne a moderné zároveň.

Aj to je dôvod, prečo sa dnešnému záujmu tešia najmä novovznikajúce mestské štvrte a luxusné rezidencie. V mnohých z nich si za byt síce poriadne priplatíte, no komfort, aký vám v porovnaní s klasickým panelákom poskytnú, je zväčša neporovnateľný. Úchvatné výhľady, veľkorysé metre štvorcové, dostatok súkromia, pohodlie v podobe dostupných služieb či nízkoenergetická trieda, ktorá vám ročne ušetrí stovky eur sú pre nové mestské štvrte štandardom, nie výnimkou. Toto sú tie, ktoré patria medzi najlukratívnejšie v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Zdroj: READO

Bratislava

1. Slavín (Stará vinárska, Novosvetská, Kalvária)

Index kvality bývania: 8,3/10 | od 10 000 €/m²

Bratislavský Slavín je sám o sebe ikonou, a rovnako ikonické sú aj tunajšie ceny nehnuteľností. Ak budete mať šťastie, nájdete tu aj nehnuteľnosti, ktorých cena za meter štvorcový sa pohybuje v okolí 4 000 eur. Ak však hľadáte top lokalitu s dominantným výhľadom, také lacné to nebude. Slavín totiž patrí medzi najlukratívnejšie štvrte v celej strednej Európe a cena jeho top lokalít presahuje aj 20 000 eur za meter štvorcový. Odmenou za ňu vám môže byť moderná minimalistická vila s panoramatickým výhľadom zasadená uprostred kopcovitého terénu plného zelene, lesov, romantiky a súkromia, ktoré je v rámci hlavného mesta priam balzamom na dušu.

2. Mlynské nivy (ulice Landererova, Prístavná, Košická)

Index kvality bývania: 8,5/10 | od 6 130 €/m²

V okolí Mlynských nív ešte stále vládne neuveriteľný “hype”. Bratislavská mestská štvrť, ktorá ešte donedávna pôsobila skôr ako strašiak sa totiž v priebehu niekoľkých rokov zmenila na dôsledne premyslenú a dokonale prestavanú lokalitu lákajúci medinárodné firmy, obchodníkov, ale aj bežnú verejnosť. Okrem nového nákupného centra tu vyrástlo viacero veľkolepých stavieb pochádzajúcich od svetových architektov, niekoľko výškových budov lákajúcich svojimi panoramatickými výhľadmi a pozornosti sa dostalo aj donedávna chátrajúcim budovám, v ktorých už dnes sídlia štýlové reštaurácie či množstvo iných služieb. Mlynské nivy sa tak zmenili na obchodné centrum svetového rázu, čím Bratislavu vystrelili na úroveň európskych metropol. Celý model prestavby sa však odrazil aj na cenách nehnuteľností, ktorých cena za meter štvorcový tu dosahuje astronomických 6 130 eur. Ceny pritom neklesajú ani v širšom okolí Mlynských nív. V neďalekom okolí ich totiž navyšujú aj ďalšie projekty ako Cvernovka, Prístavná 1 a Klingerka, ktorá je aktuálne najvyššou rezidenčnou stavbou na Slovensku.

Zdroj: READO

3. Podhradie (Vydrica, nábrežie Dunaja, Žižkova)

Index kvality bývania: 7,7/10 | od 5 740 €/m²

Ďalšou z bratislavských lukratívnych oblastí je čerstvo vznikajúca Vydrica, ktorá sľubuje rekonštrukciu bratislavského podhradia spolu s prepojením nábrežia Dunaja a predĺžením historického centra o pár stoviek metrov smerom ku Karlovej Vsi. V tejto časti mesta dlho chýbala zeleň, ktorá by sa však po dokončení projektu mala objaviť nielen medzi jednotlivými stavbami, ale aj na ich strechách, čím centrum mesta dostane novú, sviežu podobu. Nový ráz sa však bude týkať aj tunajších cien nehnuteľností, ktorých ceny za meter štvorcový sa podľa typu bytu už teraz pohybujú v rozmedzí od 5 740 eur do 9 000 eur.

Banská Bystrica

1. Belveder, Jesenský vŕšok, Tajovského (ulice Nad Plážou, Kláry Jarunkovej, Komenského, Tajovského, Záhradná)

Index kvality bývania: 8,13/10 | cena za m²: od 1 973 €

Belveder a Jesenský vŕšok boli prvé väčšie banskobystrické štvrte, ktoré začali výraznejším spôsobom tvarovať moderný ráz mesta. Aj po rokoch patria medzi najobľúbenejšie lokality v Banskej Bystrici. Dôkazom toho je aj cena za meter štvorcový, ktorá dosahuje takmer 2 000 eur. Niet sa však čomu čudovať. Belveder, Jesenský vŕšok a aj novšia Tajovského rezidencia sú štvrte ako stvorené pre dokonalý život v meste. Historické centrum je od nich vzdialené max. 10 minút pešou chôdzou, vďaka čomu je pre ne charakteristická dobrá dostupnosť, kvalitná občianska vybavenosť a rozmanitá ponuka služieb vrátane kultúry a spoločenského vyžitia. Všetky tri lokality však ponúkajú ďaleko viac a sú vhodné nielen pre mladých ľudí, ale zároveň aj pre rodiny s deťmi. Ich blízkosť centra totiž dopĺňa aj množstvo zelene a voľná príroda naokolo, vďaka čomu svojim obyvateľom poskytujú luxusné bývanie s vysokou pridanou hodnotou.

Zdroj: READO

2. Graniar, Suchý vrch (ulice Na Graniari, Pod Suchým vrchom, Zimná, Jarná, Letná, Jesenná)

Index kvality bývania: 4,85/10 | cena za m²: od 2 309 €

Medzi staršie, i keď stále najluxusnejšie banskobystrické štvrte patrí aj Graniar a Suchý vrch. V týchto častiach mesta bývajú najmä pôvodní Banskobystričania, ktorým tieto lokality aj po rokoch okolitej výstavby poskytujú priam dokonalé súkromie. Cena za meter štvorcový tu presahuje odvážnych 2 300 eur, pričom získať nehnuteľnosť v týchto častiach mesta je takmer nemožné. Jedinou nevýhodou je horšia dostupnosť služieb a chýbajúce dopravné spojenie s mestom, kvôli čomu sú tunajší obyvatelia vyslovene odkázaní na svoje auto. Tento nedostatok im však dokonale kompenzuje panoramatický výhľad, vďaka ktorému majú Banskú Bystricu doslova ako na dlani.

3. Pršianska terasa, Slnečné stráne, Quarteto (ulice Medená, Rubínová, Zlatá, Ametystová, Slnečné stráne, Borová)

Index kvality bývania: 6,22/10 | cena za m²: od 2 457 €

Pršianska terasa, Slnečné stráne a rezidencia Quarteto na konci banskobystrickej Sásovej sú dokonalým spojením predchádzajúcich dvoch skupín bývania. Moderné bývanie v luxusných nehnuteľnostiach je určené pre tých, ktorí blízkosť centra radi vymenia za dokonalé súkromie v objatí okolitej prírody. Výhľad do lesa či nekonečné lúky a polia sú v rámci týchto lokalít bežným štandardom, pričom mesto so všetkými potrebnými službami je stále dostupné do niekoľkých minút cesty autom. Cena za meter štvorcový v týchto lokalitách dosahuje takmer 2 500 eur, čím sa jednoznačne radí medzi tie najluxusnejšie v rámci celého mesta.

Košice

1. Mestská časť Západ – Nová Terasa, Žižkova (ulice Inovecká, Žižkova)

Index kvality bývania: 8,67/10 | cena za m²: od 2 489 €

Cenami lukratívnych nehnuteľností nezaostáva ani centrum východu. Dôkazom toho sú aj nové, moderné mestské zóny Nová Terasa a Žižkova, ktorých cena za meter štvorcový dosahuje až 2 373 eur. Ide o bývanie mimo centra mesta, ktoré je však vďaka množstvu okolitej zelene dokonale vhodné najmä pre rodiny z deťmi. Obrovskou výhodou mestskej zóny sú najmä jej uzavreté dvory a bezprostredná blízkosť univerzitnej nemocnice, ktorá poskytuje rodinám s deťmi pocit bezpečia a istoty.

Zdroj: READO

2. Staré mesto (ulice Alvinczyho, Bellova, Baštová)

Index kvality bývania: 8,8/10 | cena za m²: od 2 185 €

Bývanie v centre mesta má svoje osobité čaro, najmä ak ide o mesto ako Košice, ktorého centrum doslova dýcha históriou a každodennými návštevami turistov. Bytov v centre je však málo, preto má bývanie v nich aj svoju cenu, ktorá je aj napriek tomu, že sme sa posunuli smerom na východ od Bratislavy, závratne vysoká. Cena bytov v centre Košíc dosahuje 2 185 eur za meter štvorcový.

3. Mestská časť Juh – Južná trieda (ulice Južná trieda, Košťová, Mudroňova, Perlová)

Index kvality bývania: 8,37/10 | cena za m²: od 2 099 €

Ďalšou z vyhľadávaných košických lokalít je aj sídlisko Juh, v rámci ktorého dominuje najmä novovybudovaná Južná trieda. Cena bytov tu priamo úmerne rastie so zmenšujúcou sa vzdialenosťou do centra mesta, pričom rozhodujúcou je aj veľkosť samotného bytu. Lacnejšími v tejto oblasti zostávajú najmä 3-izbové a 4-izbové byty, kým cena tých menších neustále narastá. Priemerná cena za meter štvorcový tu však aktuálne dosahuje hodnotu zhruba 2 099 eur.

Zdroj: READO

Čas sú peniaze

Pri pohľade na aktuálne ceny nehnuteľností si niektorí z nás zrejme vyčítajú, že otázku bývania neriešili skôr. V tomto prípade totiž doslova platí, že čas sú peniaze, a že prudký nárast cien nehnuteľností sa ani zďaleka netýka len Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc. “Jednoizbový byt v Nitre o rozlohe 39 m 2 , ktorý ste ešte v roku 2018 mohli kúpiť za 37 000 €, by ste dnes kúpili za viac ako 102 000 €, čo znamená, že v priebehu necelých 5 rokov jeho hodnota vzrástla o viac ako 275 %. A to sa bavíme len o 1-izbovom byte. Ak máte rodinu a chcete jej dopriať viac miesta a komfortu, priplatíte si ešte viac. Ceny 3-izbových bytov sa totiž nenechajú zahanbiť. Najrýchlejšie pritom rástli v Banskej Bystrici, kde oproti roku 2018 zaznamenali až 272 % nárast! To znamená, že za 3-izbový byt o rozlohe 90 m 2 , ktorý ste v roku 2018 kúpili za necelých 100 000 €, by ste dnes zaplatili takmer 250 000 €,” vysvetľuje Daniel Levársky, zakladateľ platformy Reado.sk. Ak chcete zistiť akú hodnotu má váš byt v súčasnej dobe, teda ako vzrástla cena za posledné roky, vyskúšajte bezplatnú online kalkulačku.

Musíme sa pripraviť na to, že ak sa nárast cien nehnuteľností nezastaví, či aspoň výrazne nespomalí, vlastné bývanie sa stane luxusom, ktorý si bežná spoločnosť jednoducho nebude môcť dovoliť. Ak preto stále váhate, či vlastné bývanie kupovať idete alebo nie, je najvyšší čas sa rozhodnúť. Nejde však o jednoduchý proces, preto je dobré mať po svojom boku silného partnera. Pomôcť vám môže práve Reado.sk, vďaka ktorému zvládnete nákup či predaj svojej nehnuteľnosti rýchlo, jednoducho a bez stresu.

Index kvality bývania svojej vysnívanej nehnuteľnosti si pritom rýchlo a jednoducho zistíte práve vďaka cenovej mape Reado. Vďaka nej môžete dôležité informácie o vašej nehnuteľnosti nielen vyhľadávať, ale tiež rýchlo a efektívne porovnávať.

Zdroj: READO