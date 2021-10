Zdroj: unsplash.com / CC0 1.0 Slováci prekvapili: Keď musíme škrtať, radšej výdavky na zábavu ako na vzdelanie Spôsob riešenia ekonomických problémov veľmi úzko súvisí s dosiahnutým vzdelaním a finančnou gramotnosťou. 3. október 2021 Magazín

3. október 2021 Magazín Slováci prekvapili: Keď musíme škrtať, radšej výdavky na zábavu ako na vzdelanie Spôsob riešenia ekonomických problémov veľmi úzko súvisí s dosiahnutým vzdelaním a finančnou gramotnosťou.

Ak sa slovenské domácnosti ocitnú v ekonomických problémoch, najčastejšie ich riešia obmedzením nákupov oblečenia. Uviedlo tak 61 % domácností v prieskume spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK).

Vzdelanie je pre nás dôležité

Približne 51 % domácností zruší dovolenku a 46 % obmedzí výdavky na zábavu. Z prieskumu tiež vyšlo najavo, že Slováci až na poslednom mieste obmedzia výdavky na vzdelanie a záujmové krúžky pre deti.

Približne 42 % Slovákov sa pri nedostatku financií obmedzia tiež vo výdavkoch na jedlo, 28 % na športových aktivitách a 24 % sa bude snažiť ušetriť na spotrebe energií. Približne dve pätiny respondentov prieskumu uvádzajú medzi riešeniami finančnej krízy tiež využitie úspor.

Mladí Slováci by najskôr obmedzili predovšetkým nadštandardné výdavky na dovolenky a nákupy, oveľa ochotnejšie by sa však vzdali cestovania vlastným autom v prospech verejnej dopravy.

„Ak nedostatok financií súvisí aj so splátkami úverov, každý šiesty z opýtaných Slovákov by sa obrátil na veriteľa a pokúsil sa dohodnúť úpravu splátok. Komunikácia s veriteľmi je veľmi dôležitá a v zozname riešení ekonomických problémov domácností by mala stáť oveľa vyššie. Je chvályhodné, že pôžičkou by svoje aktuálne finančné problémy riešili len dve percentá respondentov, zároveň však často ide o dlžníkov so záväzkami po splatnosti,“ konštatovala generálna riaditeľka spoločnosti Jaroslava Palendalová.

Riešenie problémov

Výdavky na zábavu by obmedzili predovšetkým najmladší ľudia vo veku 18 až 24 rokov. Najväčší podiel respondentov, ktorí by sa snažili s veriteľmi dohodnúť na úprave splátok aktuálnych záväzkov, je vo vekovej skupine 25 až 34 rokov.

Úverom by svoje finančné problémy riešili hlavne ľudia s nižším vzdelaním, s čistým príjmom domácnosti do 600 eur a zamestnaním v poľnohospodárstve a lesníctve.

Spôsob riešenia ekonomických problémov veľmi úzko súvisí s dosiahnutým vzdelaním a finančnou gramotnosťou. „Dôkazom je veľmi vysoké odhodlanie obmedziť sa v dovolenkách, zábave a nakupovaní u vysokoškolsky vzdelaných osôb a zamestnancov v oblasti finančných a IT služieb, ktorí naviac v žiadnom prípade nepripúšťajú riešenie svojich finančných problémov pomocou úverov,“ dodala Palendalová.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR