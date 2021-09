Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Trvá to pridlho? Po roku a pol s pandémiou už Slovákov práca z domu až tak neláka Slováci v prieskume potvrdili trendy zo zahraničia. Do popredia sa dostáva hybridná práca. 24. september 2021 Zo Slovenska

24. september 2021 Zo Slovenska Trvá to pridlho? Po roku a pol s pandémiou už Slovákov práca z domu až tak neláka Slováci v prieskume potvrdili trendy zo zahraničia. Do popredia sa dostáva hybridná práca.

Po roku a pol s pandémiou nového koronavírusu chce z domu pracovať len osem percent Slovákov. Potvrdil to prieskum pracovného portálu Profesia.sk, iniciatívy Open HR fórum a ďalších partnerských firiem, na ktorom sa zúčastnilo viac než 3-tisíc respondentov.

Práca z domu

Prieskum ukázal, že viac než polovica Slovákov má skúsenosť s home office. Z toho 28 % respondentov pracovalo počas pandémie z domu úplne a zvyšných 26 % čiastočne. Zaujímavým zistením však podľa šéfky Profesie Ivany Molnárovej je, že kým na začiatku pandémie boli ľudia s prácou z domu spokojní, po tom, ako sa už zoznámili s home office z dlhodobejšieho hľadiska, už ich až tak neláka.

Po skončení pandémie by totiž 54 % Slovákov uprednostnilo kombináciu práce z domu a z pracoviska.

Osem percent by chcelo pracovať len z domu a zvyšných 38 % by uprednostnilo prácu len na pracovisku.

„Slováci v prieskume potvrdili trendy zo zahraničia. Do popredia sa dostáva hybridná práca. To znamená mix práce na pracovisku a z domu, respektíve kdekoľvek inde,“ poznamenala Ľuba Fabryová z iniciatívy Open HR fórum.

Hybridná práca

Inak sa však na situáciu dívajú ľudia, ktorí home office ešte neokúsili. Tretina respondentov, ktorá prácu z domu doteraz nezažila, by chcela odpracovať na diaľku aspoň niektoré dni.

Rozdielne pohľady sú aj pri rôznych generáciách. Hybridnú prácu preferovali takmer všetky, s výnimkou skupiny ľudí od 50 do 59 rokov. Najväčšia časť respondentov v tomto veku preferuje úplný návrat na pracovisko. Naopak, o trvalú prácu z domu majú najväčší záujem ľudia vo veku od 30 do 39 rokov, v porovnaní s ostatnými možnosťami však ide stále o menšinu.

Rozdiely v regiónoch

Z regionálneho pohľadu prieskum ukázal veľké rozdiely medzi respondentmi z Bratislavského kraja a zvyšku Slovenska. V metropole Slovenska a jej okolí si želá úplný návrat na pracovisko len 15 % ľudí, v ostatných regiónoch je to zhruba trojnásobok.

Podľa organizátorov prieskumu za to môže vyššie zastúpenie napríklad administratívnych pozícií, ktoré sa dajú vykonávať aj z domu. Potvrdzujú to aj čísla, kým v iných častiach Slovenska má skúsenosť s home office 56 % ľudí, v Bratislavskom kraji je to 81 %.

Až tri štvrtiny ľudí z bratislavského regiónu by si želalo hybridnú prácu. Naopak, v Prešovskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji najviac ľudí označilo možnosť chodiť každý deň do práce.

V prieskume Slováci uviedli, že ich výkonnosť sa prácou z domu nezmenila. Slováci by tiež od zamestnávateľov chceli viac benefitov, ktoré súvisia so zdravím. Takisto sa vyjadrili, že po ukončení pandémie by od nadriadených chceli viac voľnosti.

Zdroj: TASR