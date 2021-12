Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko Slovákov čakajú nové prírodné atrakcie či podpora folklóru. Na čo sa môžu tešiť? Slováci ukázali, že podpora tradícií a ich uchovávanie sú pre nich na prvom mieste. Dokazuje to aj verejné hlasovanie, ktoré dalo bodku za tohtoročným grantovým programom Šariš ľuďom. V aktuálnom ročníku podporili pivovarníci celkovo 8 neziskových projektov, medzi ktoré prerozdelili 15 000 eur. 7. december 2021 Tlačové správy

7. december 2021 Tlačové správy Slovákov čakajú nové prírodné atrakcie či podpora folklóru. Na čo sa môžu tešiť? Slováci ukázali, že podpora tradícií a ich uchovávanie sú pre nich na prvom mieste. Dokazuje to aj verejné hlasovanie, ktoré dalo bodku za tohtoročným grantovým programom Šariš ľuďom. V aktuálnom ročníku podporili pivovarníci celkovo 8 neziskových projektov, medzi ktoré prerozdelili 15 000 eur.

O extra prémii vo výške 1000 eur rozhodlo svojimi hlasmi viac ako desaťtisíc Slovákov. Ich srdcia si najviac získal projekt Revitalizácia hudobnej dielne Folklórneho súboru Dúbrava, ktorý si teraz môže zaobstarať nový cimbal.

Pivovar Šariš spolu s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš spustili tento rok už po 18. krát grantový program Šariš ľuďom, zameraný na podporu verejnoprospešných projektov z Prešovského kraja. Grant v celkovej výške 15-tisíc eur dostalo 8 občianskych združení. Pivovarníci pritom už tradične zapojili do rozhodovania aj verejnosť. Na základe verejného hlasovania udelili extra prémiu 1000 eur jednému z projektov. Vo veľmi tesnom hlasovaní dali ľudia najavo, že uchovanie tradícií a folklóru je ich srdcu najbližšie. Bonusovú sumu si tak vďaka hlasovaniu odnieslo OZ Prešovské kultúrne a spoločenské združenie, ktorého cieľom je zakúpiť nový cimbal pre Folklórny súbor Dúbrava.

Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko V grantovom programe Šariš ľuďom podporil pivovar 8 projektov sumou 16-tisíc eur. /

Hudbu a tradície šíria už od roku 1979

Folklórny súbor Dúbrava už viac ako 40 rokov rozvíja povedomie o našich zvykoch a tradíciách, a to nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vďaka grantu vo výške 2000 eur a extra finančnej prémii 1000 eur bude môcť FS Dúbrava plnohodnotnejšie rozvíjať tradície východného Slovenska a podporovať mladé hudobné talenty, ktoré môžu v budúcnosti šíriť krásy slovenského folklóru.

„Veľmi sa tešíme a sme vďační, že nám ľudia dali toľko hlasov. Náš cimbal už pomaly dosluhuje a na nový by sme si museli ešte počkať. Vďaka ľuďom, ktorí nám dali túto podporu, si budeme môcť zakúpiť nový cimbal aj spolu s puzdrom na jeho prenášanie, aby sme mohli všetkých tešiť nielen tancom, ale aj hudbou, a to čo najdlhšie,“ povedal vedúci folklórneho súboru, Pavol Fecenko.

Tradície, podpora mladých, ale aj turistické atrakcie

Zahlasovať za projekt mohli ľudia nie len z regiónu Šariš, ale z celého Slovenska. „Aj tento rok boli do nášho programu prihlásené zmysluplné projekty, ktoré sú dôkazom toho, aké dôležité je pre nás zveľaďovanie našej prírody a regiónu. To sú hodnoty, ktoré taktiež zdieľame v našom pivovare. Výsledky hlasovania verejnosti ukázali, že práve tradície sú tie, ktoré nás aj v ť­ažkých dobách všetkých spájajú. Odzrkadľuje to aj víťazný projekt, ktorý chce tieto hodnoty uchovať aj pre ďalšie generácie,“ hovorí Grzegorz Komora, manažér závodu, Pivovar Šariš.

O podporu ľudí sa uchádzalo osem projektov orientovaných na ochranu životného prostredia, či so zameraním na podporu a zachovanie významných miest a tradícií, ktoré posilnia potenciál regiónu. Projekty do hlasovania posunula grantová komisia programu Šariš ľuďom, zložená zo zástupcov šarišského pivovaru, členov správnej rady Komunitnej nadácie Veľký Šariš a miestnych odborníkov pre regionálny rozvoj.

„Každý jeden projekt nesie v sebe krásny odkaz, ktorý chce zanechať ďalším generáciám. Teší nás, že ľudia z celého Slovenska chcú podporiť dobré projekty nezávisle od regiónu, v ktorom sa nachádzajú,“ uviedla Štefánia Lenzová, správkyňa Komunitnej nadácie Veľký Šariš.

Viac o tom, čo všetko prinesie obyvateľom regiónu Šariš grantový program Šariš ľuďom, sa dozviete na stránke www.sarisludom.sk

Titulná foto: Víťazom verejného hlasovania v grantovom programe Šariš ľuďom sa stal projekt Revitalizácia hudobnej dielne Folklórneho súboru Dúbrava.

Ako sa darilo jednotlivým projektom v hlasovaní?

Výsledky hlasovania

Podporené projekty

1. Rozšírenie oddychovej zóny pod Okrúhlou

Prihlasovateľ: OZ Klub slovenských turistov Slovan Sabinov

Suma z grantu: 2 000 eur

O projekte: Cieľom projektu je revitalizovať a rozšíriť oddychovú zónu v okolí obce Olejníkov, Čergovské pohorie osadením informačno-náučných tabúľ o chránených rastlinách a vtáctve. Lokalitu ďalej oživí vytvorenie pocitového chodníka pre chôdzu naboso, ktorý je výborný na stimuláciu zmyslov, stabilitu a relaxáciu i obnova ohniska pre bezpečné trávenie voľného času.

2. Podpora rozvoja turisticko–náučného chodníka „Po hrušovských mohylách“

Prihlasovateľ: OZ Za rozvoj Hrušova, spoločnými silami

Suma z grantu: 516 eur

O projekte: Turisticko-náučný chodník „Po hrušovských mohylách“ leží v katastri Nižného Hrušova a Mohylník patrí medzi národné kultúrne pamiatky. Rozšírením náučného chodníka, osadením tabuliek s QR kódom na stiahnutie nahraných informácií o danej lokalite, ekosystéme, faune, flóre a starostlivosti o les poskytne združenie návštevníkom lepší prístup k informáciám o lokalite a zatraktívni jeho návštevnosť.

3. Rozvoj turizmu Severný Šariš (Levočské vrchy)

Prihlasovateľ: OZ Šenviž

Suma z grantu: 2 134 eur

O projekte: Severovýchodná časť Levočských vrchov bola doteraz neprístupná z dôvodu existencie vojenského obvodu Javorina. Levočské vrchy sa stávajú zaujímavou destináciou pre rozvoj turizmu, chýba tam však turistické značenie. Združenie vyznačkuje celú trasu z Krásnej Lúky na výhľadňu na Čarnej hure podľa normy klubu slovenských turistov. Týmto projektom vytvoria základ pre levočsko-čergovskú magistrálu nielen na pešiu turistiku, ale aj na zimné bežkovanie.

4. Hravý edukačno – náučný chodník

Prihlasovateľ: OZ Peťa kašineho

Suma z grantu: 1 350 eur

O projekte: Náučný chodník lemujúci tok rieky Torysa v okolí obce Brezovica začalo združenie budovať v roku 2018. Popri chodníku budú osadené informačné tabule, edukačné prvky, drevené náučné pexeso v troch jazykoch, drevený šach, Človeče. Na trase vytvoria oddychovú zónu s ohniskom, stolom a lavicami. Chodník bude prístupný pre peších i cyklistov.

5. Urban Bell Tower 2022

Prihlasovateľ: OZ Urban Bell Tower

Suma z grantu: 2 000 eur

O projekte: Street art v centre Levoče – podpora mestskej kultúry, životného štýlu a umelcov zorganizovaním art akcie, vernisáže a aktivít v lokalite veže renesančnej zvonice a v bezprostrednom centre Levoče. Zámerom je vrátiť život do historického centra. Beh na vežu baziliky ako jedna z aktivít je pre moderného človeka novou pridanou hodnotou, ktorá v spojení s tou historickou vracia ľudí a život na miesta, ktoré tak prestávajú byť ´múzeami´ a stávajú sa miestami stretávania sa kvalitného trávenia voľného času.

6. 100-ročná história v dreve

Prihlasovateľ: OZ Hradisko Lipany

Suma z grantu: 3000 eur

O projekte: Členovia združenia Hradisko Lipany by radi zachovali pre ďalšie generácie 140-ročnú drevenicu so sypancom, stajňou a studňou, ktorá si pamätá našich predkov v ľanových košeliach a širokých trojpackových opaskoch. V priestoroch budú tiež realizovať edukačné workshopy na tému ľudového remesla.

7. Reštaurovanie kamenného ostenia renesančného okna v kaštieli vo Finticiach

Prihlasovateľ: OZ Fincičanki

Suma z grantu: 2 000 eur

O projekte: OZ Fincičanki je jedným zo združení, ktoré sídlia v národnej kultúrnej pamiatke v kaštieli vo Finticiach. Cieľom projektu je kompletná obnova a reštaurovanie kamenného ostenia renesančného okna, ktoré sa počas rekonštrukcie fasády kaštieľa odhalilo a prispieť tak k zachovaniu historických hodnôt. Aktivity múzea, ktoré sa tiež v kaštieli nachádza priťahujú stále viac návštevníkov.

8. Revitalizácia hudobnej dielne Folklórneho súboru Dúbrava

Prihlasovateľ: OZ Prešovské kultúrne a spoločenské združenie

Suma z grantu: 2 000 eur

O projekte: FS Dúbrava zaobstará nový hudobný nástroj – cimbal, ktorý bude súbor pri svojej činnosti používať v nasledujúcich desaťročiach. Vďaka tejto investícii bude môcť súbor plnohodnotne vykonávať primárny cieľ, ktorý vyplýva zo samotnej podstaty činnosti súboru, a to šíriť, uchovávať a prezentovať tradície východného Slovenska pre širokú verejnosť. Zároveň bude môcť súbor naďalej podporovať mladé hudobné talenty, ktoré môžu v budúcnosti šíriť krásy slovenského folklóru.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Plzeňský Prazdroj Slovensko