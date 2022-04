Zdroj: TASR/AP Slovenka ubytovala ukrajinskú rodinu, reakcie ju dorazili: ŠIKANA zo strany susedov! Na mladú Ukrajinku s trojročným dieťaťom verbálne útočia susedia. Slovenka, ktorá ju u seba ubytovala, neskrýva zúfalstvo. 4. apríl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

4. apríl 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Slovenka ubytovala ukrajinskú rodinu, reakcie ju dorazili: ŠIKANA zo strany susedov! Na mladú Ukrajinku s trojročným dieťaťom verbálne útočia susedia. Slovenka, ktorá ju u seba ubytovala, neskrýva zúfalstvo.

Zdroj: TASR/AP

Vojna v susednej Ukrajine trvá už viac než mesiac a boje neutíchajú. Slovenskú hranicu prekročia denne tisíce Ukrajincov, najčastejšie ide o ženy s deťmi.

Celkovo Slovensko zaznamenalo od vypuknutia vojny na Ukrajine 303 283 utečencov. O dočasné útočisko požiadalo od 1. marca celkovo 60 801 ľudí.

Zatiaľ čo mnohí cez naše územie len prechádzajú do iných krajín, iní u nás zostávajú. S ubytovaním im pomáhajú samosprávy, hotelieri, rôzne inštitúcie, ale aj samotní Slováci. Niektorí poskytli ubytovanie v nehnuteľnostiach, ktoré aktuálne neobývajú, iní prijali Ukrajincov priamo vo svojich domovoch.

Rodina z Charkova

Tak to urobila aj Slovenka, ktorá sa so svojím príbehom zverila v skupine Nekŕmte nás odpadom. Trnavčanka ubytovala mladú rodinu a zostala zhrozená z reakcií susedov. Svoje rozprávanie začala tým, že ak by sa hľadala najtypickejšia vlastnosť nášho národa, tak je ňou závisť.

Ako konštatuje autorka príspevku, sama nemá veľa, žije skromne a je samoživiteľkou osemročného syna. Napriek tomu poskytla jednu izbu mladej mamičke Uliane s trojročným synčekom.

Rodina je z Charkova a ich dom dnes už nestojí. Ulianin manžel zostal brániť svoju vlasť a ona o ňom už dlhšie nemá žiadne informácie.

Verbálne útoky

To, že Slovenka pomohla inej matke v zúfalej situácii, však narazilo na odpor susedov. Tí sa voči ubytovaniu Ukrajincov vo svojej štvrti tvrdo ohradili. Všetko to začalo tým, že jeden zo susedov Ulianu verbálne napadol.

„Pustil sa do nej, že nech tiahne skadiaľ prišla, že asi nie je tak chudobná, keď má nové auto a mala na benzín až ku nám do Trnavy. Hneď, ako som to začula, vybehla som na chodbu a pustila sa doňho, že čo si to dovoľuje. Nato sa na jeho stranu pridali aj ďalšie dve susedky, že nám Ukrajinci berú prácu, zaťažujú zdravotníctvo a podobne. Uliana sa rozplakala,“ opisuje autorka postu.

Tá následne Ulianu vtiahla do bytu a začala ju utešovať. Zážitok zo spoločných priestorov jej však poriadne zdvihol žlč.

„Ľudia, vám už fakt šibe? Čo im závidíte? Že prišli o svoj domov? Že sa museli rozdeliť s manželom? Že možno oňho prišla? Že prišla o svoju prácu? O svoj život? Mám 45 rokov a nikdy som sa nehanbila za to, že som Slovenka, ale dnes áno,“ vylieva si zlosť Trnavčanka.

Reakcie Slovákov na seba nenechali dlho čakať. Článok pokračuje na ďalšej strane →

Zdroj: Dnes24.sk