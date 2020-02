Včera o 23:31 Tenis Slovenky sú blízko k postupu na finálový turnaj Pohára federácie: Nad Britániou vedú 2:0

Slovenské tenistky sú blízko k postupu na aprílový finálový turnaj Pohára federácie v Budapešti. Po úvodných dvojhrách kvalifikačného duelu svetovej skupiny totiž vedú na antuke v bratislavskom NTC nad Veľkou Britániou 2:0.

Zdroj: TASR

O druhý piatkový bod pre slovenské farby sa zaslúžila tímová jednotka Viktória Kužmová, ktorá v dramatickom takmer trojhodinovom zápase zdolala britskú dvojku Hariett Dartovú 6:7 (3), 6:3, 7:5. Kužmová môže v sobotu v prípade víťazstva nad Heather Watsonovou spečatiť triumf tímu kapitána Mateja Liptáka.

V dueli medzi Kužmovou a Dartovou boli diváci od začiatku svedkami razantných výmen od základnej čiary. Britka sa nezľakla rebríčkovo vyššie postavenej súperky, hrala nebojácne a agresívne. Obe tenistky si suverénne vyhrávali svoje podania až do stavu 6:5 z pohľadu Slovenky. V dvanástom geme sa Kužmová dostala k trom brejkbalom, ktoré boli zároveň setbalmi. Dartová ich však odvrátila a vynútila si tajbrejk. V jeho úvode viedla Kužmová 2:0, no Dartová následne otočila na 4:2 a tajbrejk sa stal jej korisťou. Za stavu 6:3 premenila po víťaznom bekhendovom longlajne hneď prvý setbal

V druhom dejstve odvrátila Kužmová za stavu 2:3 tri brejkbaly, čo ju výrazne povzbudilo. V ďalšom geme po víťaznom bekhendovom krose po prvý raz v zápase zobrala súperke servis a naštrbila sebavedomie Britky. Dartová znervóznela, v deviatom geme po dvoch dvojchybách opäť prišla o servis a na rad prišiel tretí set. Na jeho začiatku Slovenka na dvorci dominovala, vďaka rýchlej, útočnej hre dokázala Dartovú rozobrať. Po rýchlom brejku odskočila Britke na 3:0. Dartová vzápätí požiadala o medical time out. Pauza jej pomohla, po troch dvojchybách Kužmovej znížila na 2:3, no v šiestom geme opäť stratila servis a Slovenka si po potvrdení brejku vybudovala náskok 5:2. Dartová však nezložila zbrane a v ďalších minútach vyrovnala na 5:5. V deviatom geme odvrátila prvý mečbal, v desiatej hre ďalšie štyri. Koncovka však patrila Kužmovej, ktorá v dvanástom geme po víťaznom bekhende premenila v poradí šiesty mečbal.

SLOVENSKO – Veľká Británia 2:0 po úvodných dvojhrách

Anna Karolína Schmiedlová – Heather Watsonová 6:2, 6:3,

Viktória Kužmová – Hariett Dartová 6:7 (3), 6:3, 7:5

sobota (16:00):

Kužmová – Watsonová

Schmiedlová – Dartová

Kužmová, Magdaléna Rybáriková – Naiktha Bainsová, Emma Raducanuová

Trénerova pochvala Schmiedlovej

Kužmová po zápase priznala, že sa na kurte necítila dobre. „Bola som prechladnutá. V uplynulých dvoch dňoch som asi vypila viac čajov ako počas celého života. Fed Cup je pre mňa asi zakliaty. Vlani som nemohla nastúpiť proti Lotyšsku v Rige pre pľuzgier, teraz som zasa chorá. O to som radšej, že sa mi podarilo tento náročný zápas vyhrať,“ uviedla indisponovaná Kužmová v prvej reakcii pre RTVS.

Slovenský kapitán Lipták označil druhý slovenský bod za mimoriadne dôležitý. „Bol to bláznivý zápas. Viki nebola vo svojej koži herne ani mentálne. Bola premotivovaná hlavne pri gemoch na returne. Nebol na to pritom dôvod, lebo svoje servisy si dlho vyhrávala suverénne. Som veľmi rád, že napriek všetkému tento zápas vyhrala. Vydreté víťazstvá bývajú niekedy najkrajšie, dokážu tenistu posunúť a naštartovať. Uvidíme, či bude schopná nastúpiť aj v sobotu. Je to naša jednotka, ktorá má svoje kvality. Ak by nemohla hrať, pripravené sú ďalšie dievčatá.“

Lipták nešetril slovami chvály na adresu Schmiedlovej, ktorá v úvodnom singli zdolala britskú jednotku Heather Watsonovú 6:2, 6:3. „Kaja odohrala možno jeden z najlepších fedcupových zápasov. Urobila iba tri nevynútené chyby, strategicky hrala veľmi dobre, odvážne. Systém jej hry Watsonovej nesedel. Bolo to o tom, či Kaja udrží vysokú úroveň svojej hry a či sa nezľakne atmosféry. Zvládla to skvele. Výborne servovala, čo je pre ňu veľmi dôležité.“

