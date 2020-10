5. október 2020 Zo Slovenska Slovenská ekonomika bude zelenšia! Dostaneme na to takmer 6 miliárd eur

Slovenský priemysel sa podieľa na tvorbe skleníkových plynov v krajine približne polovicou, čo je dvojnásobok oproti priemeru EÚ.

Slovenská ekonomika by mala byť šetrnejšia k životnému prostrediu. Podľa materiálu Ministerstva financií (MF) SR Moderné a úspešné Slovensko by sa mal v nasledujúcich rokoch zvýšiť podiel energií z obnoviteľných zdrojov, úspory energií by mala priniesť komplexná rekonštrukcia verejných budov a obytných domov, ale aj využitie podporných programov na transformáciu priemyslu.

Materiál je východiskom k plánu obnovy, na ktorý by Slovensko malo od EÚ dostať v nasledujúcich troch rokoch 5,8 miliardy eur.

Zapojenie smart prvkov

Dlhodobým problémom Slovenska je komplikované pripájanie nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do siete. Technicky by tento problém mala, okrem lepšieho prepojenia prenosovej sústavy s Maďarskom, vyriešiť implementácia smart prvkov do energetickej infraštruktúry. Prístup malým výrobcom energie z OZE do siete uľahčí aj implementácia dokumentov EÚ Čistá energia pre všetkých Európanov. Na podporu OZE bude zároveň prijatý záväzný plán aukcií do roku 2030.

Prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku by malo v podnikoch urýchliť využitie podporných programov, ako napríklad Inovačný a modernizačný fond či Fond pre spravodlivú transformáciu.

Súčasťou komplexnej renovácie verejných budov a súkromných domov by mala byť aj výmena kotlov na tuhé palivá, zatepľovanie či budovanie chladiacich systémov. Nedostatky sú aj v centrálnom zásobovaní tepla. Väčšina teplární preto prejde v rokoch 2021 – 2025 na plyn a biomasu v udržateľnom objeme. Energetickú efektívnosť v sektore má zvýšiť aj rekonštrukcia rozvodov energií.

