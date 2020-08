18. august 2020 MI Ako ušetriť Na spotrebe vody môžete ušetriť viac ako 144 eur! A stačí na to len pár trikov

Účet za spotrebu vody sa v priemernej domácnosti môže za rok vyšplhať na niekoľko sto eur, čo už je suma jednej skromnejšej dovolenky.

Ako ušetriť nemálo peňazí? Spotreba vody na Slovensku od roku 1990 klesá. Používame úspornejšie práčky a umývačky riadu a učíme sa ňou aj cielene šetriť, pretože je to rozumné a ekologické. Na Slovensku je dnes priemerná spotreba pitnej vody na osobu od 80 do 100 litrov denne.

Vďaka rôznym šetriacim ventilom, perlátorom a šetrným postupom môže byť len polovičná!

Kde vám to tečie

Každá rodina má rôzny počet členov a rôzny životný štýl, od čoho sa následne odvíja aj jej spotreba vody na jednotlivé činnosti. V zásade však platí, že najmenej pitnej vody využívame na pitie! Najviac spotrebujeme na sprchovanie a kúpanie.

„Na osobnú hygienu minieme denne 45 litrov vody na osobu. Na splachovanie WC 25 litrov, pranie a upratovanie 15 litrov, nasleduje kuchyňa a varenie deväť litrov, umývanie rúk štyri litre a pitie dva litre. Spolu je to sto litrov,“ uvádza vlastný výpočet portál geotherm.sk.

Ďalej počíta, že pri priemernej štvorčlennej rodine to predstavuje účet vo výške 288 eur ročne. Pri inštalácii vhodných šetričov a zachovávaní správnych návykov sa pritom dá ušetriť až 144 eur ročne.

K podobnému zisteniu sa dopracoval aj enviroportál.sk: „Našu spotrebu vody v domácnostiach môžeme znížiť používaním úspornejších technologických riešení, ktorými ušetríme od 29 % až do 44 % pitnej vody.“

Začnite v sprche

Keďže najviac pitnej vody v domácnosti púšťate do kanála v kúpeľni, je logické začať so šetrením práve tam. Väčšina ľudí verí tomu, že sprchovanie je automaticky úspornejšie ako vaňa. Lenže neplatí to vždy.

Na priemerný kúpeľ vo vani spotrebuje dospelý človek približne 100 litrov vody. Pri päť-minútovej sprche so starou hlavicou minie rovnaký objem vody. Prietok je totiž 20 litrov za minútu.

Riešením sú moderné technológie, ktoré znižujú prietok vody v sprche i v kohútiku a významne tým šetria peniaze.

„Používaním stop ventilov na vodovodných batériách, ktoré zastavia vodu, keď sa len mydlíme alebo šampónujeme, môžeme ušetriť až sedem eur mesačne,“ uvádza enviroportal.sk.

Ak nemáte stop ventil, snažte sa aspoň manuálne zastaviť vodu, keď si mydlíte ruky a čistíte zuby. Najviac ušetríte, ak si budete ústa vyplachovať pomocou pohárika.

Výborným pomocníkom do kúpeľne aj do kuchyne je perlátor. Namontuje sa na vodovodnú batériu a vďaka prevzdušneniu vody dokáže znížiť prietok až o polovicu.

Zatiaľ čo cez bežnú batériu pretečie aj 15 litrov vody za minútu, perlátor stiahne tento objem na šesť litrov. Pri umývaní vlasov to môže znižovať komfort, ale pri rukách, či bežných činnostiach v kuchynskom drese si rozdiel ani nevšimnete.

„Perlátory premiešavajú vodu so vzduchom, znižujú jej množstvo, zvyšujú objem toku a rýchlosť prúdenia, ušetria až 20 % vody, čo predstavuje približne dve eurá mesačne,“ vypočítal enviroportál.sk.

Úsporné sprchové hlavice

Súčasní výrobcovia už ponúkajú široký výber moderných úsporných sprchových hlavíc, ktoré sľubujú komfort i šetrenie vodou zároveň.

Môžete si zvoliť vzduchové hlavice, ktoré do vody jednoducho primiešavajú vzduch ako perlátor. O niečo drahšie sú pulzujúce hlavice, ktoré fungujú na princípe pravidelných pulzov vody za sekundu.

Dobrým riešením je aj namontovanie regulátora prietoku vody do sprchy. Môžete si ho nastaviť podľa vlastnej potreby a zistiť, čo vám najviac vyhovuje. „Niektoré úsporné šetriče môžu mať prietok len štyri – 14 litrov vody za minútu. Pri prietoku desať litrov tak ušetríte minimálne 35 percent vody,“ uvádza portál econea.cz.

Základným pravidlom úsporného sprchovania je však skrátiť dobu v sprche. Ak ste milovníkom polhodinových masáží horúcou vodou, svoj účet za vodu zrejme tak ľahko neznížite.

Vychytávky v kuchyni

Veľa zbytočnej vody vytečie do výlevky aj v kuchyni. Je rozumné správať sa šetrne a zachytávať do misky vodu pri oplachovaní zeleniny a ovocia, ako aj po varení zemiakov, či vajec. Následne ju môžete použiť na zalievanie kvetov alebo splachovanie toalety.

Ak si chcete uvariť kávu alebo čaj, dávajte do kanvice len toľko vody, koľko budete reálne potrebovať. Na toto pravidlo je dobré myslieť aj pri varení zemiakov, či vajec.

Ak je to možné, zeleninu radšej pripravujte na pare, čím spotrebujete menej vody a získate nutrične hodnotnejšie jedlo.

Veľmi nehospodárne je nechať len tak odtekať vodu a čakať, kým začne tiecť studená, aby ste sa mohli napiť. Zbytočne tak miniete až 10 litrov vody. Riešením je napustiť si fľašu vody, dať ju do chladničky a piť z nej.

Špinavý riad je najlepšie umývať v umývačke riadu, ktorá je úspornejšia. Umývačka vám ušetrí viac ako 50 % vody v porovnaní s ručným umývaním a 35 % až 60 % elektrickej energie. Ak si nemôžete takúto investíciu dovoliť, umývajte riad aspoň v napustenom drese.

Tehla v toalete

Vedeli ste, že každým spláchnutím toalety miniete až 13 litrov vody? Väčšinou by pritom stačilo podstatne menej. Moderné modely už majú zabudované dve tlačidlá spláchnutia podľa potreby množstva vody. Pri starších modeloch je dobré si úsporný systém vytvoriť.

„WC stop je zariadenie, ktoré vám umožní presne dávkovať množstvo použitej vody. S každým spláchnutím ušetrí v priemere až 30 % vody, ale potenciál má až 70 %,“ uvádza econea.cz.

Riešením však môže byť aj úplne jednoduchý domáci trik – do záchodovej nádrže s vodou vložte ťažký predmet, napríklad tehlu, alebo fľašu s pieskom.

Dajte pozor, aby neprekážal mechanizmu splachovania a napúšťania vody. Prirodzene tým zmenšíte objem nádoby a budete splachovať s menším množstvom vody, stále však rovnako efektívne.

Zoznam odporúčaní, ako doma šetriť vodou, by nebol úplný bez klasiky – kvapkajúceho kohútika. Jeho oprava je naozaj nevyhnutná. Vedeli ste, že podľa rôznych odhadov takto môžete každý deň zbytočne minúť 15 až 100 litrov vody?

Zdroj: Dnes24.sk