21. apríl 2024 Jakub Forgács Regióny Slovenská KURIOZITA: Autobusy majú zastávku priamo na RÝCHLOSTNEJ ceste, VIDEO a FOTO Zastávka v stredoslovenskej obci je zaujímavá aj tým, že z nej premávajú iba dva spoje.

Na rýchlostnej ceste R1, v úseku km 136,000 v smere na Zvolen, sa nachádza autobusová zastávka Hronská Breznica – podchod, ktorá je pravdepodobne pozostatkom z obdobia, kedy bola rýchlostná cesta R1 vedená ako cesta I. triedy. Pre spravodajský portál Dnes24.sk to uviedli z Odboru marketingu a komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti so slovami, že súčasným prevádzkovateľom je podľa NDS Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

Z tejto zastávky premávajú iba dva spoje, jeden do Zvolena a druhý do Banskej Bystrice.

Zaujímalo nás aj to, či ide o skutočný slovenský unikát. „NDS v súčasnosti nedisponuje informáciou, či sa na Slovensku nachádza viacero takýchto zastávok,“ dodáva NDS.

Netradičnú autobusovú zastávku si môžete pozrieť na videu a v priloženej fotogalérii.

