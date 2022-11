Zdroj: pixabay.com Slovensko ide prepisovať KALENDÁR! Pribudnú NOVÉ pamätné dni Na Slovensku pribudnú dva nové pamätné dni. Nová legislatíva má byť účinná od januára 2023. Dnes o 13:48 Správy Rôzne

Dnes o 13:48 Správy Rôzne Slovensko ide prepisovať KALENDÁR! Pribudnú NOVÉ pamätné dni Na Slovensku pribudnú dva nové pamätné dni. Nová legislatíva má byť účinná od januára 2023.

Na Slovensku pribudnú dva nové pamätné dni. Deň obetí pandémie COVID-19 bude pripadať na 6. marca. Zároveň sa 22. september stane Dňom boja proti nenávistným prejavom na deťoch.

Dva dni

Vyplýva to z dvoch noviel zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, ktoré v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Predkladatelia upozornili, že pozostalí obetí pandémie na Slovensku sa spojili v občianskom združení Skutočné obete a usilovali sa o pripomenutie pamiatky svojich blízkych aj iniciatívou na schválenie dňa obetí pandémie.

Pamätný deň bude pripadať na 6. marca, pretože je to deň prvého potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Aktualizované 13:50 „Vnímame to ako veľký pozitívny krok k tomu, aby sme sa s pandémiou a jej následkami ako spoločnosť dôstojne vyrovnali. Nás, rodiny a blízkych priateľov obetí, pandémia tragicky zasiahla na najcitlivejšom mieste. Je však mnoho dôvodov, prečo na tieto pandemické dva roky nesmieme nikdy zabudnúť a zďaleka to nie je len úcta k zosnulým,“ uviedla spoluzakladateľka občianskeho združenia Skutočné obete Lenka Straková. Dodala, že pandemické obdobie by malo zostať v kolektívnej pamäti národa.

Problematika správania

Druhým pamätným dňom chcú poslanci docieliť, aby sa problematike rizikového správania žiakov a študentov venoval adekvátny priestor.

Dátum 22. september súvisí s návratom detí do školských zariadení po prázdninách, keď by bolo vhodné venovať priestor tejto problematike, keďže vedenie škôl je prvé týždne zaťažené agendou spojenou so zberom dát či evidencie žiakov a študentov.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR