24. február 2020 Zo Slovenska Slovenskom sa prehnala zúrivá Júlia: Cesty sú neprejazdné, vlaky nejazdia, ľudia sú bez elektriny

Pre celé územie Slovenska dnes platí do 12:00 hod. výstraha prvého stupňa pred vetrom, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

V noci z nedele na pondelok zasiahla Slovensko víchrica Júlia. Priniesla so sebou mohutný nárazový vietor, ktorý aj v nížinách presiahol 100 km/h.

Popadané stromy

Od večera majú hasiči a energetici plné ruky práce. Z mnohých oblastí Slovenska sú hlásené popadané stromy a strhnuté elektrické vedenia, pre ktoré sú stále neprejazdné viaceré cesty a železničné trate.

Aktuálne je horský priechod Čertovica uzavretý pre nákladné autá nad 10 metrov, ťažko prejazdný je pre osobné autá.

Informuje o tom Zelená vlna RTVS. Slovenská správa ciest (SSC) dodáva, že priechod je uzavretý pre popadané stromy a skaly, v úseku sa nachádza kašovitý sneh. Zdržanie vodiči hlásia aj na viacerých úsekoch v Bratislave.

Komplikácie na cestách

SSC tiež upozorňuje na silný až nárazový vietor na väčšine územia Slovenska, v okolí Partizánskeho je víchrica. Silné sneženie zase obmedzuje dohľadnosť na 100 metrov na D1 v úseku Poprad – Levoča. V oblasti Liptovského Hrádku padá mrznúce mrholenie, je tam podľa SSC zvýšené riziko vzniku poľadovice.

Kolóna je podľa Zelenej vlny na vjazde do Bratislavy od Malaciek pred výjazdom Centrum/Patrónka, kolóna má asi dva kilometre. Zelená vlna informuje aj o nehode v hlavnom meste na Prístavnom moste smerom do Petržalky, blokovaný je ľavý pruh, vodiči sa zdržia.

Vodiči sa podľa Stella centra zdržia desať minút na D2 za Stupavou v smere do Bratislavy a v hlavnom meste na Račianskej v smere do mesta. V Bratislave na Ulici svornosti a na Popradskej sa v smere do mesta zdržia do 15 minút a 20 minút na Hradskej, v smere od Vrakune do centra.

Výstrahy

Na horách aj naďalej pretrváva výstraha druhého stupňa pred vetrom. Platí pre okresy Banskobystrického, Prešovského, Košického a Žilinského kraja. Vietor môže v týchto lokalitách dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Pre celé územie Slovenska platí do 12:00 hod. aj výstraha prvého stupňa pred vetrom, ktorý môže dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Výstraha druhého stupňa pred silným vetrom trvá v okresoch Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad do 12:00 hod. Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje podľa SHMÚ zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo.

Meteorológovia upozorňujú aj na tvorbu snehových jazykov a závejov, a to najmä na severe Slovenska v polohách nad približne 800 metrov nad morom. Výstraha platí do 12:00 hod. pre okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Žilinského a Prešovského kraja.

SHMÚ vydal aj hydrologické výstrahy pred povodňami. V okresoch Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín treba rátať so zvýšenou hladinou vodných tokov. Výstrahy platia do 12:00 hod., v okrese Martin do 18:00 hod.

Bez elektriny

Tisícky domácností sú od nedele pre silný nárazový vietor bez elektriny. Na západe sú bez dodávok elektrickej energie oblasti v Devínskej Novej Vsi, Báhonu, Veľkého Biela, Bernolákova, Čataja, Dunajskej Lužnej, Podunajských Biskupíc, Dolnej Súče, Nemšovej, Svinnej, Chtelnice, Koniaroviec, Cabaj-Cáporu, Mojmíroviec, Ivánke pri Nitre, Veľkého Zálužia, Nových Sadov, Cícova, Kráľovej nad Váhom, či Tehly.

Problémy sú aj na strednom Slovensku. Bez elektriny sú Kráľová Lehota, Čičmany, Zákamenné, Vychylovka, Terchová, Dúbrava, Čierny Váh, Vyhne, Veľké Rovné, Ľubochňa, Hliník nad Váhom či Kolárovice.

Vietor bude dopoludnia ustávať, no škody budeme počítať počas celého dňa.

Podľa imeteo.sk bol najsilnejší náraz vetra spomedzi nižších polôh k 4:00 hod. zaznamenaný v Bratislave na úrovni 108 km/h a v Nitre na úrovni 101 km/h.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR