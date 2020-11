18. november 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Šmoulovia, mackovia, tučniaci či ružový poník! TAKÁ partia sa zišla na futbale, FOTO

Konečne mali plné hľadisko! Na zápase najvyššej futbalovej ligy medzi Senicou a Sereďou sa na tribúnach netlačili diváci, ale plyšáci!

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

V utorok 17. novembra 2020 sa vo Fortuna lige konala dohrávka 13. kola, v ktorej sa zrodila remíza 2:2. To, že išlo o nervy drásajúci duel až do samého konca je jedna vec, no druhá, pre mnohých zaujímavejšia, je že na štadióne bolo plno.

Skvelý nápad

S tým prišli vo futbalovom klube v Senici. V pláne mali zaplniť tribúny toľkými plyšákmi, akú má ich aréna kapacitu. „Veľmi milo nás prekvapil počet plyšových hračiek, ktorý sa nám od konca októbra podarilo vyzbierať. Poďakovanie samozrejme patrí všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodli zapojiť do tejto akcie a darovali nám svojich plyšákov. Takisto by sme sa chceli poďakovať okolitým materským škôlkam v našom regióne, ktoré pre nás zorganizovali zbierku plyšákov,“ vysvetlil nápad mediálny manažér klubu Igor Tabiš pre stránku klubu.

Mimochodom, kapacita štadióna je 3 500 miest. Po zápase Seničania už hračky nasmerovali okolitým detským domovom, oddeleniam detských nemocníc prípadne ďalším iným subjektom, ktoré budú mať o tento dar záujem.

