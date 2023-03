Smrť mesačného chlapčeka z OSADY: Pred tragédiou tam boli sociálni pracovníci, FOTO

Pracovníci sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi nezaznamenali pred tragickým úmrtím chlapčeka v rómskej osade v Richnave v okrese Gelnica žiaden podnet v súvislosti so zanedbaním starostlivosti.

V reakcii na poslaneckých prieskum, ktorý sa z tohto dôvodu na Spiši v pondelok koná, to uviedla Marianna Šebová z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny.

„S rodinou, do ktorej sa Paľko narodil, prišli pracovníci do kontaktu prvýkrát v októbri 2020. Dôvodom bolo súdne konanie vo veci priznania rodičovských práv a povinností matke vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa. Súd ich matke priznal a ani zo strany sociálnych pracovníkov nebol identifikovaný dôvod na ďalšie intervencie v rodine, až do januára 2023,“ uviedla Šebová.