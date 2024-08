SMRŤ v priamom prenose! Športovec sa počas pretekov UTOPIL tesne pred brehom

Počas prvého dňa (vo štvrtok 8. augusta) pretekov CrossFit Games došlo k hroznej tragédii. Počas plaveckej časti prišiel v Texase o život srbský športovec Lazar Đukić.

„Dnes je najsmutnejší deň v CrossFit histórii. Spolu s celou CrossFit komunitou sme otrasení stratou Lazara Đukića,“ napísali organizátori na sociálnej sieti X.

Športovec sa začal náhle topiť neďaleko brehu počas časti pretekov, kde mali účastníci preplávať 800-metrovú vzdialenosť. Jeho boj o život zachytili počas priameho prenosu aj televízne kamery.

Hoci záznam, na ktorom vidno, ako Đukić mizne pod hladinou jazera, organizátori stiahli z archívu, video sa šíri sociálnymi sieťami.

Telo pretekára hľadali potápači. Objavili ho až po dvoch hodinách.

„Lazar bol jedným z najtalentova­nejších pretekárov, ale bol oveľa viac ako športovec. Bol synom, bratom a priateľom prakticky každého, kto ho poznal. Prudko súťaživý, nevyliečiteľne radostný a neobyčajne láskavý. Lazar bol slnkom a rozžiaril každú miestnosť, v ktorej bol. Jeho strata je nepredstaviteľná,“ dodali organizátori.

Whilst everyone is watching Tia race for the finish. Including it appears the @CrossFitGames safety team. lazar dukic is left to drown with apparantely spectators being turned away from attempting a rescue. #Lazar #LazarDukic #FortWorth #CrossfitGames pic.twitter.com/jsE71RQF9r