Sociálka upozorňuje živnostníkov na vznik povinného sociálneho poistenia

3. október 2020

Vznik, respektíve trvanie povinného poistenia od 1. januára 2021 Sociálna poisťovňa písomne oznámi do 21. januára 2021.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Daňové subjekty majú podať daňové priznanie za rok 2019 do 31. októbra tohto roka. Živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktoré podali daňové priznanie za rok 2019 po 31. marci 2020, najneskôr do 31. októbra 2020, sa bude posudzovať vznik, zánik, respektíve trvanie povinného sociálneho poistenia k 1. januáru 2021. Upozornila na to Sociálna poisťovňa (SP).

Povinné poistenie

Povinné poistenie SZČO vznikne od 1. januára 2021 za predpokladu, že jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 bude vyšší ako zákonom stanovená hranica príjmu, a to 6 078 eur.

Ak povinne poistená SZČO nebude mať príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2019 vyšší ako 6 078 eur, povinné poistenie jej zanikne 31. decembra 2020, teda táto SZČO platí poistné do 31. decembra 2020 v takej výške, v akej platila do 30. júna 2020 na základe daňového priznania za rok 2018.

„Vznik, respektíve trvanie povinného poistenia SZČO od 1. januára 2021 aj s určením výšky nového poistného na základe údajov z daňového priznania za rok 2019 Sociálna poisťovňa písomne oznámi SZČO do 21. januára 2021,“ priblížil hovorca SP Peter Višváder.

Od 1. januára 2021 je minimálny mesačný vymeriavací základ 546 eur, z toho vyplývajúce poistné pre SZČO je mesačne 180,99 eura a maximálny mesačný vymeriavací základ je 7 644 eur, z toho vyplývajúce poistné pre SZČO je mesačne 2 533,98 eura. „Upozorňujeme SZČO na potrebu kontroly, respektíve zmeny ich trvalého príkazu na úhradu odvodov do Sociálnej poisťovne,“ dodal Višváder.

Zdroj: TASR